Pria Bakar Diri di Area Pom Bensin Pondok Aren Tangsel

TANGERANG SELATAN - Seorang pria berinisial S (39) nekat membakar dirinya di area pom bensin di kawasan Pondok Kacang, Pondok Aren, Tangerang Selatan (Tangsel). Kejadiannya viral di media sosial setelah detik-detik aksi itu terekam kamera Close Circuid Television (CCTV) dan videonya tersebar luas.

Peristiwa itu terjadi pada Rabu 2 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 WIB. Korban yang disebutkan bekerja sebagai penjual minuman dingin di depan area pom bensin membakar dirinya sendiri setelah cekcok dengan sang istri.

"Diduga ada masalah keluarga dan ingin bunuh diri, Alhamdulillah berhasil diselamatkan. Cekcok dengan keluarga," kata Kapolsek Pondok Aren Kompol Muhibbur RA, Kamis (3/10/24).

Dalam video CCTV, terlihat kepanikan warga sekitar usai korban membakar dirinya. Kobaran api itu berhasil dipadamkan, namun korban mengalami luka bakar serius hingga dilarikan ke rumah sakit.