HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono-Rano Tak Tampil Menyerang Saat Debat Perdana Pilkada Jakarta 

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |18:52 WIB
Pramono-Rano Tak Tampil Menyerang Saat Debat Perdana Pilkada Jakarta 
Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut Tiga Cak Lontong. Foto: Okezone/Felldy Utama.
A
A
A

JAKARTA - Ketua tim pemenangan pasangan calon nomor urut tiga, Pramono Anung dan Rano Karno, Lies Hartono atau akrab disapa Cak Lontong memastikan jagoannya tidak akan menampilkan serangan personal dalam debat perdana Pilkada Jakarta 2024.

Hal ini diungkapkan Cak Lontong menjawab pertanyaan awak media soal komitmen Tim Pemenangan dalam menjaga jalannya debat dengan menampilkan adu gagasan, bukan aksi saling menyerang sebagaimana pengalaman yang terjadi pada Pilpres 2024 lalu.

"Jadi dalam konteks ini sebenarnya tidak ada sedikitpun pikiran atau mungkin strategi yang mengarah pada saling menyerang apalagi secara pribadi, individu," kata Cak Lontong dalam jumpa persnya di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2024).

Cak Lontong menegaskan bahwa pasangan Pramono dan Rano akan menampilkan suasana debat nanti ke arah hal-hal yang substantif dari tema yang diangkat. Sehingga, dipastikan akan ada adu gagasan, program serta visi misi yang akan dibawa paslon nomor urut tiga ini.

"Jadi kita bisa menjamin, meyakinkan bahwa hal yang dikhawatirkan seperti tadi disebutkan Insy Allah tidak akan terjadi. Kalau toh mungkin itu terjadi, kita pastikan bahwa itu bukan kita," ujarnya.

Hal senada juga ditegaskan Ketua Harian Tim Pemenangan paslon Pramono-Rano, Prasetyo Edi Marsudi yang menyatakan bahwa paslonnya sejak awal sudah menampilkan kontestasi riang gembira.

 

Halaman:
1 2
      
