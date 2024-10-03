Suswono Bicara Pembenahan Bantaran Kali: Bisa Buat Rumah di Atas Sungai

JAKARTA - Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1, Suswono menyambangi kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat untuk melihat permukiman yang masih dinilainya kumuh pada Kamis (3/10/2024). Ia mengaku bakal membenahi permukiman kumuh yang berada di bantaran sungai.

"Tadi kan kita sempat juga mendatangi perumahan kumuh, memang di bantaran sungai, mungkin itulah rencana yang akan kita benahi. Salah satu tugas dari RK-Suswono adalah membenahi perumahan kumuh," kata Suswono kepada wartawan, Kamis (3/10/2024).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengaku perumahan kumuh di bantaran sungai bisa diatasi dengan membangun rumah di atas sungai. Rumah-rumah itu nantinya akan berbentuk rumah vertikal.

"Perumaham kumuh itu terutama di bantaran sungai, kita bisa bikin nanti rumah di atas sungai. Jadi mereka-mereka mungkin bisa kita pindahkan ke rumah vertikal," sambungnya.

Menurutnya, dibenahinya perkumikan kumuh di bantaran sungai juga akan diikuti oleh penghijauan area sungai. Hal ini kata dia sekaligus strategi untuk mengurangi polisi yang ada di Jakarta.

"Area sungai bisa kita hijaukan sekaligus juga untuk mengurangi polisi ya. Jadi langkah-langkah itu yang nanti akan kita lakukan disamping tentu menanam pohon dan area RTHnya," ujarnya.