Ini Tema Debat Perdana Pilkada Jakarta

JAKARTA - Debat perdana Pilkada Jakarta 2024 bakal dihelat di Jiexpo Kemayoran pada Minggu, 6 Oktober 2024. Kegiatan tersebut mengangkat tema Penguatan SDM dan Transformasi Jakarta menjadi Kota Global.

"Untuk tema debatnya itu adalah Penguatan SDM dan Transformasi Jakarta menjadi kota global," kata Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidik Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPUD DKI Jakarta, Astri Megatari, Kamis (3/10/2024).

Astri menjelaskan di dalam tema itu akan ada unsur mengenai penguatan hingga ketahanan budaya, cara-cara pembangunan sumber daya manusia. Paslon juga akan dimintau untuk memaparkan programnya terhadap perempuan, anak hingga kaum marjinal.

"Paslon ini akan menghadirkan visi misi terkait bagaimana nanti ketika Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota, namun arahnya menjadi kota global," ungkap dia.

Debat akan dilaksanakan selama 150 menit atau dua setengah jam dimulai pukul 19.00-21.30 WIB. Adapun debat itu akan dilaksanakan dengan enam segmen.

"Segmen pertama ini adalah segmen pemaparan visi misi, segmen kedua dan ketiga paslon akan menjawab pertanyaan panelis, segmen keempat dan kelima adalah tanya jawab antarpaslon, segmen terakhir itu closing statement," ungkapnya.

(Puteranegara Batubara)