Berkunjung ke Padepokan Ciliwung, Warga Sampaikan Aspirasi ke Ridwan Kamil

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil menyambangi Padepokan Ciliwung Condet Bang Lantur, di Kawasan Jakarta Timur, Kamis (10/3/2024). Dalam kesempatan itu, warga menyampaikan aspirasi alah atunya agar kali Ciliwung dan Cagar Budaya Condet bisa dibenahi.

"Condet itu harus dibenahi, saya butuh gubernur yang berani. Pak Ridwan Kamil harus berani. Karena kalau nggak dibenahi maka cagar budaya Condet bisa hancur," kata Iwan Anjung, Pemerhati Budaya Condet.

Dikatakan Iwan, Condet itu sebenarnya diperuntukan untuk kawasan pemukiman. Namun faktanya, saat ini Condet dipadati dengan ruko dan bisnis.

"Saya menolak kalau Condet jadi kawasan bisnis. Penolakan ini bukan berarti orang Condet enggak boleh dagang, tapi yang ditolak itu peruntukannya. Kalau jadi Kawasan bisnis maka akan masuk bisnis apapun termasuk spa dan sebagainya," tuturnya.

Kawasan Condet memiliki keterkaitan yang erat dengan peradaban Budaya Betawi di Jakarta. Maka dari itu, pada tahun 1976 Kawasan Condet ditetapkan sebagai Cagar Budaya. Namun status tersebut kemudian dicabut pada tahun 1988 karena dianggap membatasi perkembangan Kawasan Condet.

Pada tahun 2019, Kawasan Condet kembali menjadi perhatian setelah diterbitkannya Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 881 yang menetapkan pengembangan wisata berupa pengembangan seni budaya Betawi dan seni budaya nusantara lainnya yang hidup di Kawasan Condet, agrowisata serta ekowisata di Kawasan Condet.

Setelah mendengarkan aspirasi warga, Ridwan Kamil juga melakukan aksi penanaman pohon dan melakukan aksi susur sungai Ciliwung. Tak lupa, Ridwan Kamil juga bercengkerama dengan warga sambil minum bir pletok, minuman asal khas betawi.

Susur sungai Ciliwung dilakukan untuk menunjukkan kepada Ridwan Kamil bahwa Ciliwung yang tadinya terabaikan sekarang sudah menjadi pusat ekonomi dan pusat kegiatan masyarakat.