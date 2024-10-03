Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

7 Panelis Debat Perdana Pilkada Jakarta 2024, Ada Tokoh Betawi hingga Rektor

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |20:19 WIB
7 Panelis Debat Perdana Pilkada Jakarta 2024, Ada Tokoh Betawi hingga Rektor
Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidik Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU DKI Jakarta, Astri Megatari (Foto: Jonathan Simanjuntak/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta mengumumkan sebanyak tujuh nama yang bakal menjadi panelis debat perdana Pilkada Jakarta. Debat ini akan diselenggarakan pada Minggu 6 Oktober 2024 di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.

"Panelisnya untuk debat pertama akan ada tujuh orang panelis dari berbagai macam unsur bidang keilmuan," kata Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidik Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU DKI Jakarta, Astri Megatari, Kamis (3/10/2024).

Adapun tujuh panelis itu di antaranya, Pakar Komunikasi Politik Gun Gun Heryanto, Akademisi Nurliah Nurdin, Ketua Umum Lembaga Kebudayaan Betawi Beky Mardani, Peneliti BRIN Siti Zuhro. Ada juga Pakar Hukum Ahsanuk Minan, Rektor Universitas Bung Karno (UBK) Didik Suharianto dan Peneliti Ekonom Lingkungan Andhyta Firselly Utami.

Astri menjelaskan ketujuh panelis ini akan langsung dikarantina. Dalam masa karantina itu, panelis akan membuat soal-soal yang akan ditujukan kepada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

"Pertanyaan disusun penulis untuk segmen kedua dan segmen ketiga nah penulis sendiri nanti akan memulai proses karantina untuk menyusun pertanyaan dan diharapkan dalam waktu 2 hari ini penulis ini dapat segera menyusun pertanyaan," ungkapnya.

Halaman:
1 2 3
      

