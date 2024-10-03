Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sering Terendam Banjir, Jalan Raya Villa Pamulang Akhirnya Diperbaiki

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |20:43 WIB
Sering Terendam Banjir, Jalan Raya Villa Pamulang Akhirnya Diperbaiki
Sering Terendam Banjir, Jalan Raya Villa Pamulang Akhirnya Diperbaiki
A
A
A

PAMULANG – Sejumlah wilayah di Tangerang Selatan sering terendam banjir. Salah satunya di Jalan Raya Villa Pamulang.  Banjir biasanya menggenangi pemukimannya akibat luapan kali kiriman air dengan debit yang besar dari Bogor.

Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kota Tangerang Selatan mempercepat proyek peningkatan infrastruktur di Jalan Villa Pamulang. Dalam upaya menghadirkan jalan yang lebih nyaman dan aman bagi warga, proyek perbaikan jalan dengan perkerasan beton serta perbaikan saluran air kini telah mencapai 98 persen.

"Perbaikan ini dilakukan untuk memastikan kondisi jalan tetap optimal, sehingga bisa melayani lalu lintas dengan baik. Kami telah menyelesaikan kedua ruas dan progres sudah 98 persen, doakan segera selesai,"ujar Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (DSDABMBK) Kota Tangsel, Ahmad Fatullah, Kamis (3/10/2024).

Proyek yang dimulai sejak Agustus ini tidak hanya memperbaiki permukaan jalan, namun juga memperbarui saluran drainase guna menghindari banjir yang kerap terjadi di musim hujan.

“Pemkot Tangsel berkomitmen agar proyek ini diselesaikan dengan standar terbaik, untuk meningkatkan kenyamanan pengguna jalan,” ujarnya.

Dikatakannya, untuk mengurangi dampak kemacetan, seluruh pekerjaan dilakukan pada malam hari. Pemkot Tangerang Selatan optimistis pekerjaan ini akan selesai sesuai target dalam waktu lima bulan

"Kami memilih malam hari agar proses pengerjaan tidak terlalu mengganggu lalu lintas. Pekerjaannya dilakukan bertahap, setengah badan jalan dahulu, kemudian setelah kering dilanjutkan dengan setengah badan jalan lainnya," ungkap Ahmad.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/01/338/2912622/antisipasi-banjir-8-jembatan-baru-dibangun-di-tangsel-7mNPFdh9zI.jpg
Antisipasi Banjir, 8 Jembatan Baru Dibangun di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/02/08/338/2165362/pemkot-tangerang-fokus-tangani-sampah-pasca-banjir-e9krHtFJgx.jpg
Pemkot Tangerang Fokus Tangani Sampah Pasca-Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/02/07/338/2165113/pemkot-tangerang-minta-kerja-sama-berbagai-pihak-untuk-penanganan-pasca-banjir-lszCm2m0Gx.jpg
Pemkot Tangerang Minta Kerja Sama Berbagai Pihak untuk Penanganan Pasca-Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/02/07/338/2165103/banjir-di-wilayah-kota-tangerang-mulai-surut-THitkIYjqu.jpg
Banjir di Wilayah Kota Tangerang Mulai Surut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/02/05/338/2163548/ratusan-korban-banjir-di-tangerang-mulai-terserang-penyakit-84BjlTnW13.jpg
Ratusan Korban Banjir di Tangerang Mulai Terserang Penyakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/02/05/338/2163537/akses-jalan-terputus-karena-banjir-warga-tangerang-sewakan-perahu-rp35-ribu-I1nRNf1HU4.jpg
Akses Jalan Terputus karena Banjir, Warga Tangerang Sewakan Perahu Rp35 Ribu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement