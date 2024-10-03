Sering Terendam Banjir, Jalan Raya Villa Pamulang Akhirnya Diperbaiki

PAMULANG – Sejumlah wilayah di Tangerang Selatan sering terendam banjir. Salah satunya di Jalan Raya Villa Pamulang. Banjir biasanya menggenangi pemukimannya akibat luapan kali kiriman air dengan debit yang besar dari Bogor.

Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kota Tangerang Selatan mempercepat proyek peningkatan infrastruktur di Jalan Villa Pamulang. Dalam upaya menghadirkan jalan yang lebih nyaman dan aman bagi warga, proyek perbaikan jalan dengan perkerasan beton serta perbaikan saluran air kini telah mencapai 98 persen.

"Perbaikan ini dilakukan untuk memastikan kondisi jalan tetap optimal, sehingga bisa melayani lalu lintas dengan baik. Kami telah menyelesaikan kedua ruas dan progres sudah 98 persen, doakan segera selesai,"ujar Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (DSDABMBK) Kota Tangsel, Ahmad Fatullah, Kamis (3/10/2024).

Proyek yang dimulai sejak Agustus ini tidak hanya memperbaiki permukaan jalan, namun juga memperbarui saluran drainase guna menghindari banjir yang kerap terjadi di musim hujan.

“Pemkot Tangsel berkomitmen agar proyek ini diselesaikan dengan standar terbaik, untuk meningkatkan kenyamanan pengguna jalan,” ujarnya.

Dikatakannya, untuk mengurangi dampak kemacetan, seluruh pekerjaan dilakukan pada malam hari. Pemkot Tangerang Selatan optimistis pekerjaan ini akan selesai sesuai target dalam waktu lima bulan

"Kami memilih malam hari agar proses pengerjaan tidak terlalu mengganggu lalu lintas. Pekerjaannya dilakukan bertahap, setengah badan jalan dahulu, kemudian setelah kering dilanjutkan dengan setengah badan jalan lainnya," ungkap Ahmad.