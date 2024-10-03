Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Begini Aturan Main Debat Perdana Pilkada Jakarta 2024

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |21:26 WIB
Begini Aturan Main Debat Perdana Pilkada Jakarta 2024
Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidik Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU DKI Jakarta, Astri Megatari (Foto: Danandaya Arya Putra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Calon (Paslon) Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta bakal melakukan tiga kali debat untuk memaparkan visi-misinya. Adapun ketiga debat itu akan langsung dihadiri oleh masing-masing Paslon Pilkada Jakarta.

"Debat ini akan langsung dihadiri oleh Cagub dan Cawagub. Keduanya akan hadir," kata Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidik Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU DKI Jakarta, Astri Megatari, Kamis (3/10/2024).

Untuk debat pertama, dari 150 menit penyelenggaraan debat akan terdapat enam segmen, di antaranya pemaparan visi-misi, kemudian segmen kedua dan ketiga Paslon akan menjawab pertanyaan dari panelis, segmen keempat akan ada pertanyaan antar-Paslon hingga segmen terakhir pernyataan tertutup. 

Astri menyebut masing-masing bagian Cagub atau Cawagub akan mempunyai waktunya sendiri, hanya saja ia tak menjelaskan secara rinci.

"Segmentasinya ada porsi khusus Cagub kemudian proses khusus Cawagub. Nanti juga ada segmentasi di mana baik Cagub dan Cawagub bisa saling menimpali atau menjawab pertanyaan. (segementasi saling menanggapi) Nanti saksikan saja," ungkap dia.

KPU juga mengimbau agar antar-Paslon tidak menggunakan singkatan atau istilah yang tidak familiar di tengah masyarakat. Apabila istilah tersebut hendak digunakan, tambah Astri, maka Paslon yang memberikan istilah itu mesti memperjelas maksudnya.

"Tapi kalau mereka menjelaskan kan artinya memotong waktu durasi mereka (berbicara. Jadi ini sebenarnya strategi dari masing-masing paslon aja dalam mengajukan pertanyaan terhadap paslon lain," tutupnya.

Tak Pakai Podium 

Debat perdana yang akan di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Minggu 6 Oktober mendatang tidak akan memakai podium. "Untuk debat perdana tadi disepakati tidak ada podium," kata Astri Megatari.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/12/338/3103617/pramono_anung-Moj3_large.jpeg
Pramono Janji Bakal Keliling Lokasi Blusukan hingga Benahi Masalah KJP-KJS Usai Dilantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103595/gubernur_jakarta-fi1e_large.jpg
Pramono Sebut Tim Transisi Bakal Selesaikan Belanja Masalah Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103582/pramono_anung-3sB8_large.jpg
Pramono Prioritaskan Jam Operasional Taman di Jakarta 24 Jam, Termasuk Peninggalan Anies
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103562/pramono-uwT9_large.jpg
Bukan Hanya Anies-Ahok, Jokowi Ternyata Dilibatkan di Tim Transisi Pram-Doel, Apa Tugasnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103557/gubernur_jakarta-sEVv_large.jpg
Kenapa Bang Doel Tak Hadiri Pesta Rakyat Kemenangan? Ini Kata Pramono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/338/3103209/pilkada_jakarta-oi03_large.jpg
Catat! 11 Program 100 Hari Pram-Doel, Prioritas Banjir hingga Kemacetan Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement