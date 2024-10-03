Begini Aturan Main Debat Perdana Pilkada Jakarta 2024

JAKARTA - Pasangan Calon (Paslon) Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta bakal melakukan tiga kali debat untuk memaparkan visi-misinya. Adapun ketiga debat itu akan langsung dihadiri oleh masing-masing Paslon Pilkada Jakarta.

"Debat ini akan langsung dihadiri oleh Cagub dan Cawagub. Keduanya akan hadir," kata Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidik Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU DKI Jakarta, Astri Megatari, Kamis (3/10/2024).

Untuk debat pertama, dari 150 menit penyelenggaraan debat akan terdapat enam segmen, di antaranya pemaparan visi-misi, kemudian segmen kedua dan ketiga Paslon akan menjawab pertanyaan dari panelis, segmen keempat akan ada pertanyaan antar-Paslon hingga segmen terakhir pernyataan tertutup.

Astri menyebut masing-masing bagian Cagub atau Cawagub akan mempunyai waktunya sendiri, hanya saja ia tak menjelaskan secara rinci.

"Segmentasinya ada porsi khusus Cagub kemudian proses khusus Cawagub. Nanti juga ada segmentasi di mana baik Cagub dan Cawagub bisa saling menimpali atau menjawab pertanyaan. (segementasi saling menanggapi) Nanti saksikan saja," ungkap dia.

KPU juga mengimbau agar antar-Paslon tidak menggunakan singkatan atau istilah yang tidak familiar di tengah masyarakat. Apabila istilah tersebut hendak digunakan, tambah Astri, maka Paslon yang memberikan istilah itu mesti memperjelas maksudnya.

"Tapi kalau mereka menjelaskan kan artinya memotong waktu durasi mereka (berbicara. Jadi ini sebenarnya strategi dari masing-masing paslon aja dalam mengajukan pertanyaan terhadap paslon lain," tutupnya.

Tak Pakai Podium

Debat perdana yang akan di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Minggu 6 Oktober mendatang tidak akan memakai podium. "Untuk debat perdana tadi disepakati tidak ada podium," kata Astri Megatari.