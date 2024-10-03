Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Debat Pilkada Jakarta, Suswono: Enggak Terlalu Pusing, Kan Sudah Punya Visi Misi

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |21:45 WIB
Debat Pilkada Jakarta, Suswono: Enggak Terlalu Pusing, Kan Sudah Punya Visi Misi
Cawagub Jakarta Suswono di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jakarta nomor urut 1, Suswono mengaku tidak memiliki persiapan khusus jelang debat perdana pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Pilkada Jakarta. Suswono mengaku siap menghadapi debat yang akan digelar pada 6 Oktober 2024.

"Saya sih biasa-biasa aja, saya sih enggak ada persiapan khusus atau apa, kaya kemarin aja dadakan iNews mengundang saya wakil sudah debat itu, malah panelisnya gak pakai undian itu, pertanyaan bebas," kata Suswono di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2024).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengaku tak terlalu memusingkan debat. Sebab, menurutnya debat berkaitan dengan visi-misi yang telah dipelajarinya.

"Artinya, enggak terlalu dipusingkan, kan kita sudah punya visi-misi," ungkap dia.

Sehingga dalam debat nanti, dirinya hanya akan memaparkan visi-misi agar program dan idenya sampai ke masyarakat. Suswono bahkan juga sudah siap menjawab pertanyaan masyarakat apabila ada yang ragu terhadap programnya.

"Tinggal kita ungkapkan, kalau masih ragu, silakan ditanya, nanti kami akan jawab," pungkasnya.
 

(Arief Setyadi )

      
Telusuri berita news lainnya
