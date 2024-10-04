Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Akan Datangi Megawati dengan Syarat Nasi Goreng

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |04:30 WIB
Prabowo Akan Datangi Megawati dengan Syarat Nasi Goreng
Ketua Umum Prabowo Mania Immanuel Ebenezer (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut-sebut akan mendatangi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Meskipun, hingga saat ini masih belum ada kepastian dimana keduanya akan bertemu.

“Pak Prabowo kan seorang negarawan ya. Beliau bahkan, saya sedikit ngasih info kemungkinan besar Prabowo yang akan mendatangi Bu Mega,” kata Ketua Umum Prabowo Mania, Immanuel Ebenezer dalam dialog Interupsi di iNews, Kamis (3/10/2024) malam.

Bahkan, Ebenezer mengatakan bahwa Prabowo sendiri lah yang ingin datang kepada Megawati. Namun, ada satu yang menjadi permintaan Prabowo dan menjadi syarat dalam pertemuan tersebut yakni Megawati harus memasak menu nasi goreng.

“Nggak ada istilah tempat netral. Dia akan menghormati dan akan datang ke tempat Bu Mega. Dia menyampaikan “saya datang ke rumah Bu Mega. Karena dia kakak saya. Apa masalahnya”. Ada permintaan pak Prabowo yang harus diikuti Bu Mega, dan itu menjadi syarat. Bikin nasi goreng,” kata Ebenezer.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175941//gerindra-CRfo_large.jpg
Anies Sindir soal Pejabat Koneksi, Gerindra: Semua Presiden Punya Cara Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175903//prabowo-jn9Q_large.jpg
Prabowo Santuni Keluarga Prajurit Gugur Jelang HUT Ke-80 TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175747//pdip-eWsx_large.jpg
Politikus PDIP Ragu Jokowi Bahas Persoalan Bangsa saat Temui Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175749//ray_rangkuti-Mt1m_large.jpg
Jokowi Temui Prabowo, Ray Rangkuti: Posisi Politiknya Kian Melemah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175743//ray_rangkuti-G4qW_large.jpg
Sindiran Nyelekit Ray Rangkuti ke Jokowi Usai Temui Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175740//projo-EoIT_large.jpg
Projo Bantah Narasi Pertemuan Prabowo-Jokowi Bahas Keluarga: Emang Ini Sinetron?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement