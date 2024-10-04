Prabowo Akan Datangi Megawati dengan Syarat Nasi Goreng

JAKARTA - Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut-sebut akan mendatangi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Meskipun, hingga saat ini masih belum ada kepastian dimana keduanya akan bertemu.

“Pak Prabowo kan seorang negarawan ya. Beliau bahkan, saya sedikit ngasih info kemungkinan besar Prabowo yang akan mendatangi Bu Mega,” kata Ketua Umum Prabowo Mania, Immanuel Ebenezer dalam dialog Interupsi di iNews, Kamis (3/10/2024) malam.

Bahkan, Ebenezer mengatakan bahwa Prabowo sendiri lah yang ingin datang kepada Megawati. Namun, ada satu yang menjadi permintaan Prabowo dan menjadi syarat dalam pertemuan tersebut yakni Megawati harus memasak menu nasi goreng.

“Nggak ada istilah tempat netral. Dia akan menghormati dan akan datang ke tempat Bu Mega. Dia menyampaikan “saya datang ke rumah Bu Mega. Karena dia kakak saya. Apa masalahnya”. Ada permintaan pak Prabowo yang harus diikuti Bu Mega, dan itu menjadi syarat. Bikin nasi goreng,” kata Ebenezer.