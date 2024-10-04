Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Kopassus Temukan Kotak Hitam Sukhoi Superjet 100 yang Menabrak Gunung Salak

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |06:07 WIB
Kisah Kopassus Temukan Kotak Hitam Sukhoi Superjet 100 yang Menabrak Gunung Salak
Ilustrasi pesawat (Foto : Freepik)
A
A
A

TIM search and rescue (SAR) gabungan berhasil menemukan kotak hitam atau black box pesawat Sukhoi Superjet (SSJ) 100 yang jatuh di Gunung Salak,Kabupaten Bogor, Rabu 9 Mei 2012. Balck box pesawat yang mebrak Gunung Salak itu ditemukan empat anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat bersama personel Federasi Panjat Tebing Indonesia di tebing sedalam 200 meter. 

Kepastian ditemukannya black box Shukoi Superjet 100 tersebut dikonfirmasi Komandan Korem 061/Suryakancana Kol Inf AM Putranto.Dia mengaku mendapat informasi penemuan pada malam hari, sekira pukul 21.00 WIB.

Menurut Putranto, Tim Baret Merah berhasil mengambil kotak hitam dengan cara menggunakan tali (rappelling). Hal tersebut dilakukan mengingat kemiringan lokasi yang mencapai 85 derajat.

Kepala Penerangan Kopassus dan komandan evakuasi dari tim Kopassus Letkol Inf Taufik Sobri membenarkan timnya berhasil menemukan perekam data yang sangat dicari tersebut. Menurut dia, tim terdiri dari Lettu Inf Taufik sebagai ketua regu, Sertu Diding, Serda Ahmad Baso dan Prada Chairil.

"Kami memang membentuk tim raffling.Tim ini yang kami andalkan karena mereka sudah mengenal rutenya, sehingga mempermudah proses pengangkatan,” ujarnya kala itu. 

Ketua regu evakuasi tim Kopassus, Lettu Inf Taufik, menjelaskan, bersama empat anggota lain dia harus turun dengan tali sepanjang 200 meter di tepi jurang.

“Awalnya kami mengira itu hanya kotak biasa,karena bentuknya sudah tidak seperti semula.Warnanya hitam dan sudah tidak ada penutupnya,” ujarnya, dengan wajah gembira.

Kotak hitam tersebut ditemukan sudah dalam keadaan terbakar. Bahkan kotak pelindung yang berwarna oranye sudah hilang sehingga warnanya menghitam karena terbakar.

Sebelumnya, tim tersebut diturunkan melalui helikopter pada Selasa 15 Mei 2012, pagi. Hal tersebut dilakukan karena diyakini mereka sudah tahu lokasi kotak hitam tersebut. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175837//dispenad-OM2L_large.jpg
Kadispenad Ingatkan Prajurit Penerangan: Jangan Jadi Katak dalam Tempurung!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175681//kapuspen_tni_mayjen_mar_freddy_ardianzah-3ImR_large.jpg
Kapuspen TNI Ungkap Praka Zaenal Tabrakan di Udara saat Proses Pembukaan Parasut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175321//prabowo-UWzx_large.jpg
Prabowo Lantik Jenderal Kopassus Anak Pahlawan Revolusi Hotmangaradja Pandjaitan Jadi Dubes Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175087//seragam_tni-GfU4_large.jpg
Seragam Baru TNI Paling Efektif untuk Kamuflase
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174812//tni-0Vyq_large.jpg
Profil Letjen Bambang Trisnohadi, Jenderal Kopassus Peraih Adhi Makayasa Komandan Upacara HUT ke-80 TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/337/3174613//prabowo-BEtr_large.jpg
Prabowo Perintahkan Panglima TNI Update Perkembangan Teknologi, Termasuk AI
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement