Kapolri Paparkan 4 Tahap Wujudkan Polwan Presisi Unggul di Bidang Keamanan

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri kegiatan Hari Jadi ke-76 Polisi Wanita (Polwan) Republik Indonesia di Aula Bareskrim Polri, Kamis 3 Oktober 2024. Kegiatan itu bertajuk Polwan Presisi Mendukung Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan menuju Indonesia Emas

Di awal sambutannya, Sigit mengaku bangga dan menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Polwan yang telah menorehkan berbagai macam prestasi baik di tingkat nasional maupun internasional.

Karena banyaknya ukiran prestasi, Sigit mengungkapkan, dewasa ini Korps Bhayangkara telah memiliki lima Polwan berpangkat Brigadir Jenderal (Brigjen) dengan menduduki jabatan yang strategis. Terbaru adalah, Brigjen Desy Andriani yang ditunjuk sebagai Direktur Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri.

"Saat ini ada 5 Brigjen yang berada di posisi-posisi strategis dan yang terakhir Bu Desy yang terpilih sebagai Direktur Pidana PPA dan PPO, sekali lagi saya ucapkan selamat," kata Sigit di awal sambutannya.

Menurut Sigit, terdapat lima Jenderal itu merupakan wujud komitmen bahwa, Polri saat ini memang betul-betul membuka ruang dan kesempatan seluas-luasnya bagi Polwan yang ingin berkarier maupun menempati jabatan strategis di internal Polri.

Penguatan peran Polwan saat ini memang sangat diperlukan. Mengingat, kasus kejahatan yang menjadikan perempuan dan anak jadi korban, terus mengalami peningkatan. Karenanya, diperlukan sosok Polwan untuk menghadapi hal tersebut.

Sigit menyebut, saat ini Polri sudah menerbitkan Peraturan Kapolri (Perkap) tentang pengarusutamaan gender di lingkungan Korps Bhayangkara. Disamping itu, penambahan jumlah Polwan sampai saat ini terus dimaksimalkan.

"Artinya bahwa Polwan diberikan kesempatan yang sama terkait kesetaraan, kesinambungan dan keadilan untuk bisa sama-sama berkarir dengan baik sama dengan Polki (Polisi Laki). Jadi tolong ini betul-betul dipersiapkan dengan baik. Sehingga harapan kita bahwa kehadiran Polwan yang kemudian terus kita berpesan seiring dengan tantangan yang ada, ini betul-betul bisa disiapkan dengan sebaik-baiknya," ujar Sigit.

Sigit memaparkan, selain di dalam negeri, Polisi Wanita RI juga mengukir prestasi di kancah internasional. Salah satunya adalah, penugasan internasional sebagai Peacekeepers Polri di 7 Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB.

"Ini saya sampaikan karena juga saya baru tahu bahwa ada 2 yang menduduki jabatan strategis, yaitu menjadi Penasihat Kepala Kepolisian Somalia dan West Sahara. Jadi saya kira kiprah dari rekan-rekan Polwan ini memang tidak hanya di level nasional, tapi di penugasan internasional pun rekan-rekan mendapatkan posisi-posisi yang strategis dan ini tentunya menjadi kebanggaan kita semua, kebanggaan Institusi Polri," papar Sigit.

Lebih dalam, Sigit menuturkan bahwa, Polwan harus terus mempersiapkan segala kemampuannya demi menghadapi segala bentuk tantangan zaman. Karena itu, Sigit menyampaikan empat tahapan untuk mendorong agar Polwan bisa berkarier di bidang keamanan dengan baik.