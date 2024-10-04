Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Anggota DPR Dapat Uang Tunjangan, Rumah Dinas Akan Dikembalikan ke Negara

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |09:05 WIB
Anggota DPR Dapat Uang Tunjangan, Rumah Dinas Akan Dikembalikan ke Negara
Rumah Dinas DPR di Kalibata akan dikembalikan ke negara (Foto : iNews)
A
A
A

JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2024-2029 akan mendapat tunjangan perumahan dan tidak memdapat fasilitas rumah dinas (rumdin). Nantinya, rumdin anggota DPR RI di Kalibata akan dikembalikan oleh negara.

Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar. Ia berkata, seluruh rumdin bagi anggota DPR RI di Kalibata, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, akan dikembalikan ke negara melalui Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

"Ya nanti (DPR periode 2024-2029 diberi) tunjangan, karena rumahnya ditarik semua akan dikembalikan ke Kemensetneg," kata Indra saat dihubungi yang dikutip, Jumat (4/10/2024).

Indra menjelaskan, tunjangan perumahan akan diberikan tiap bulan lantaran masuk masuk ke dalam komponem gaji anggota legislator. Namun, ia menegaskan bahwa besaran tunjangan perumahan masih dalam tahap pembahasan.

"Nah, itu masuk dalam komponen gaji ya yang perumahan. Tapi, untuk besarannya itu memang masih dikonsultasikan," kata Indra.

Kendati demikian, Indra menjelaskan bahwa besaran tunjangan itu akan berpatokan pada harga rata-rata sewa tumah di sekitar Kompleks Parlemen seperti, Senayan, Kebayoran Baru hingga Semanggi.

"Ya nanti diambil angka moderatnya kan, yang lazim, kan itu harus lazim, bukan nyari yang paling mahal dan paling murah, tapi yang paling lazim itu berapa gitu ya," terang Indra.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/337/3176058//dpr-vqYQ_large.jpg
Bantah Dana Reses Naik Jadi Rp756 Juta, Dasco: Ada Salah Transfer dari Kesetjenan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175839//anggota_komisi_iii_dpr_ri_abdullah-VD37_large.jpeg
DPR Desak OJK Hapus Aturan Penagihan Utang via Debt Collector: Banyak Tindak Pidana!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175672//anggota_komisi_ix_dpr_ri_arzeti_bilbina-3EGh_large.jpg
Komisi IX DPR Dukung Rencana Pemerintah Hapus Tunggakan BPJS Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175473//anggota_komisi_i_dpr_ri_sukamta-goMp_large.jpg
DPR Dorong Pemerintah Tolak Atlet Israel Ikuti Kejuaraan Dunia Senam 2025 di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175198//wakil_ketua_dpr_ri_cucun_ahmad_syamsurijal-bkBQ_large.jpg
Waka DPR Nilai Instruksi Prabowo ke Menko PM Periksa Pesantren Sudah Tepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175158//komite_reformasi_polri_akan_dilantik-REkm_large.jpg
Komite Reformasi Polri Akan Dilantik, DPR Minta Tak Sekadar Formalitas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement