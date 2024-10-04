Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Sematkan Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ke Panglima dan 3 Kepala Staf TNI Hari Ini

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |09:31 WIB
Kapolri Listyo Sigit Prabowo (Foto : Polri)
JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan menyematkan tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Utama (BBU) kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto di Gedung Rupattama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (4/10/2024).

Selain Panglima, tanda kehornatan Bintang Bhayangkara Utama tersebut juga akan diberikan ke tiga Kepala Staf TNI yakni, KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, KSAL Laksmana TNI Muhammad Ali dan KSAU Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono.

Dari informasi yang diterima, Kapolri nantinya akan menyambut Panglima dan tiga Kepala Staf TNI di Gedung Utama Mabes Polri. Kemudian dilanjutkan dengan Upacara penyematan tanda kehormatan tersebut. 

Bintang Bhayangkara Utama merupakan tanda kehormatan tertinggi yang dianugerahkan Polri kepada seseorang yang telah berjasa terhadap kemajuan, kesejahteraan dan pengembangan Polri.

Pengajuan Tanda Kehormatan BBU diusulkan oleh Kapolri kepada Presiden RI melalui Dewan Gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Perkap Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengajuan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.

Pada kegiatan ini, akan dianugerahkan tanda kehormatan BBU terhadap empat penerima sebagai penghargaan atas jasa besar terhadap kemajuan dan pengembangan Kepolisian.

(Angkasa Yudhistira)

      
