Panglima Ziarah Nasional HUT ke-79 TNI, Tabur Bunga ke Makam BJ Habibie

Panglima TNI ziarah dan tabur bunga di makam BJ Habibie (Foto : MNC Media)

JAKARTA - Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto beserta jajaran melakukan tabur bunga dalam rangka ziarah nasional menjelang HUT ke-79 TNI di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan pada Jumat (4/10/2024).

Setelah selesai pembacaan doa upacara, Panglima Agus melakukan tabur bunga ke beberapa makam pahlawan Indonesia. Tabur bunga juga dilakukan oleh para kepala staf.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad ALI dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Muhamad Tonny Harjono.

Pertama Agus mendatangi makam Presiden ke-3 Republik Indonesia yakni B.J. Habibie. Kemudian setelahnya melakukan tabur bunga ke makam istri Hasri Ainun Habibie yang berada di sampingnya.

Sebelum menabur bunga, Agus terlebih dahulu memberikan doa kepada para pahlawan dihadapan makan Habibie.

Kemudian Agus melaksanakan tabur bunga ke makam pahlawan revolusi yang selamat pada peristiwa G30S PKI, A.H Nasution. Sebelum menaburkan bunga, Agus terlebih dahulu memberikan hormat.

Setelahnya ke makam Jenderal TNI H. Umar Wirahadikusumah dan Panglima ABRI Jenderal TNI Edi Sudradjat. Adapun terkait hal ini, Agus mengungkapkan bahwa kegiatan tabur bunga dilaksanakan dalam rangka HUT ke-79 TNI.