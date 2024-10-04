Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Zulhas Merapat ke Istana Bertemu Presiden Jokowi, Ada Apa?

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |11:47 WIB
Zulhas Merapat ke Istana Bertemu Presiden Jokowi, Ada Apa?
Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Foto: Raka Dwi Novianto/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan merapat ke Istana Kepresidenan bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Jumat (4/10/2024). Zulhas mengaku akan mengundang Jokowi untuk menghadiri Trade Expo Indonesia 2024 pada 9 hingga 12 Oktober 2024 di The Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City.

"Ngundang bapak untuk (menghadiri) Trade Expo. Trade Expo ya setiap tahun pameran terbesar yang diadakan Indonesia. Trade ekspo di Ice BSD tanggal 9," kata Zulhas kepada awak media.

Lebih lanjut, Zulhas menjelaskan bahwa kementerian yang dipimpinnya setiap tahun mengadakan pameran terbesar di Indonesia.  "Oh saya, kita Kementerian Perdagangan setiap tahun mengadakan pameran terbesar di Indonesia namanya Trade Expo Indonesia. Biasanya puluhan ribu buyer dari dunia datang," jelasnya.

Zulhas pun mengatakan bahwa Trade Expo ini merupakan hasil kerjasama Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri melalui Duta-Duta Besar, para Gubernur, Bupati/Walikota yang akan mengirimkan UMKM terbaiknya, pengusaha-pengusaha besar, hingga atase perdagangan. "Jadi ini kerjasama berbagai stakeholder sehingga ini menjadi pameran terbesar."

Oleh karena itu, Zulhas mengundang Presiden Jokowi untuk membuka Trade Expo terbesar di Indonesia itu.

"Nah, tadi saya datang mengundang bapak Presiden nanti untuk membuka, karena beliau selalu setiap tahun membuka acara ini tanggal 9 sampe 12 Oktober," tutupnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/337/3072736/kabinet-KnqJ_large.jpg
Bahlil dan Rosan Merapat ke Istana Temui Jokowi, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059782/sandiaga_uno-9Q5V_large.jpg
Sandiaga Mengaku Sudah Berberes untuk Tinggalkan Rumah Dinas Menteri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/19/337/3051444/presiden_jokowi-AiXe_large.jpg
Susunan Lengkap Reshuffle Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 Jokowi-Maruf Amin Setelah Prabowo-Gibran Terpilih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/337/3036428/membaca-gerak-gerik-prabowo-gibran-lewat-masuknya-2-wamen-asal-gerindra-kFy0WYwjRQ.jpg
Membaca Gerak-gerik Prabowo-Gibran Lewat Masuknya 2 Wamen Asal Gerindra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/337/3036214/jadi-wamentan-sudaryono-kejar-target-wujudkan-kedaulatan-pangan-BiOziv396d.jpg
Jadi Wamentan, Sudaryono Kejar Target Wujudkan Kedaulatan Pangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/337/3036014/sosok-sudaryono-eks-ajudan-prabowo-yang-bakal-dilantik-jadi-wamentan-XR8oPomSfT.jpg
Sosok Sudaryono, Eks Ajudan Prabowo yang Bakal Dilantik Jadi Wamentan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement