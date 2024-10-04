Zulhas Merapat ke Istana Bertemu Presiden Jokowi, Ada Apa?

JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan merapat ke Istana Kepresidenan bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Jumat (4/10/2024). Zulhas mengaku akan mengundang Jokowi untuk menghadiri Trade Expo Indonesia 2024 pada 9 hingga 12 Oktober 2024 di The Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City.

"Ngundang bapak untuk (menghadiri) Trade Expo. Trade Expo ya setiap tahun pameran terbesar yang diadakan Indonesia. Trade ekspo di Ice BSD tanggal 9," kata Zulhas kepada awak media.

Lebih lanjut, Zulhas menjelaskan bahwa kementerian yang dipimpinnya setiap tahun mengadakan pameran terbesar di Indonesia. "Oh saya, kita Kementerian Perdagangan setiap tahun mengadakan pameran terbesar di Indonesia namanya Trade Expo Indonesia. Biasanya puluhan ribu buyer dari dunia datang," jelasnya.

Zulhas pun mengatakan bahwa Trade Expo ini merupakan hasil kerjasama Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri melalui Duta-Duta Besar, para Gubernur, Bupati/Walikota yang akan mengirimkan UMKM terbaiknya, pengusaha-pengusaha besar, hingga atase perdagangan. "Jadi ini kerjasama berbagai stakeholder sehingga ini menjadi pameran terbesar."

Oleh karena itu, Zulhas mengundang Presiden Jokowi untuk membuka Trade Expo terbesar di Indonesia itu.

"Nah, tadi saya datang mengundang bapak Presiden nanti untuk membuka, karena beliau selalu setiap tahun membuka acara ini tanggal 9 sampe 12 Oktober," tutupnya.

(Arief Setyadi )