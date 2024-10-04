Israel Bombardir Lebanon dan Gelar Serangan Darat, Pasukan TNI Siaga Penuh di Markas Tunggu Perintah

JAKARTA – Militer Israel terus membombardir sejumlah target kelompok Hizbullah di pinggiran selatan Beirut, Lebanon. Tentara Zionis juga telah melakukan invasi ke sejumlah desa di Lebanon. Gempuran zionis tersebut menewaskan ribuan orang.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) memastikan prajurit yang bertugas di Lebanon saat ini dalam kondisi stabil. TNI di Lebanon menjalankan kegiatan seperti biasa dan berada di markas mereka.

Kapuspen TNI Mayor Jenderal TNI Hariyanto mengungkapkan bahwa semua aktivitas TNI di Lebanon mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Komandan UNIFIL, yang merupakan misi penjagaan perdamaian PBB. Koordinasi antara TNI dan Kementerian Luar Negeri juga menjadi kunci dalam mengelola situasi di lapangan para prajurit.

"TNI di Lebanon tetap berada di markas dan melakukan kegiatan seperti biasa," kata Hariyanto di TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (4/10/2024).

"Kita TNI di home base siap untuk membantu kapan saja sesuai dengan petunjuk atau perintah yang sudah dikoordinasikan oleh Kemenlu," ujarnya.