HOME NEWS NASIONAL

Survei Indikator: Mayoritas Publik Puas Terhadap Kinerja 2 Periode Presiden Jokowi

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |12:50 WIB
Survei Indikator: Mayoritas Publik Puas Terhadap Kinerja 2 Periode Presiden Jokowi
Presiden Joko Widodo (Foto : Biro Pers Kepresidenan)
A
A
A

JAKARTA - Mayoritas publik menyatakan puas terhadpa kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama dua periode. Kepuasan itu, terpotret dari hasil survei Indikator Politik Indonesia yang dilakukan pada 22-29 September 2024.

Dari data yang ditampilkan, sebanyak 15,04% responden menyatakan sangat puas dengan kinerja Jokowi. Sementara ada 59,92% responden menyatakan cukup puas; 20,21% kurang puas; 4,23% tidak puas sama sekali dan ada 0,60% responden tidak menjawab.

"Mayoritas merasa puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi), 75%," kata Direktur Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi saat paparkan hasil survei secara daring, Jumat (4/10/2024).

Menurut Burhanuddin, tingkat kepuasan lebih tinggi di Pedesaan, terutama di wilayah Bali Nusra, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi dan Sumatera Selatan.

Sementara itu, kepuasan atas kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam 10 tahun menunjukkan tren yang meningkat, baik pada periode pertama 2014-2019 maupun periode kedua 2019- 2024.

"Tren kepuasan atas kinerja Presiden Jokowi menunjukkan kecenderungan yang meningkat," ucapnya. 

Indikator menggelar survei ini pada 22-29 September 2024. Survei ini melibatkan 3.540 responden yang berasal dari 11 Provinsi terbesar di Indonesia. Adapun margin of error survei ini sekitar 2,3% dengan tingkat kepercayaan 95%.

(Angkasa Yudhistira)

      
