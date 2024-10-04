Dianiaya Mantan Suami Depan Anak, Selebgram Cantik Anastasia Noor: Gue Enggak Akan Diam!

JAKARTA – Viral di media sosial, selebgram sekaligus make-up artis (MUA) asal Lampung Anastasia Noor Widiastuti diduga menjadi korban kekerasan oleh mantan suaminya Aditya Prayogi. Selebgram cantik ini memposting peristiwa itu di Instagram miliknya @anastasiabayaa.

Belum ada keterangan resmi dari polisi terkait peristiwa tersebut. Dalam postingannya yang diunggah pada Kamis (3/10), dia memposting beberapa video saat dia menjadi korban kekerasan oleh mantan suaminya.

Pada video tersebut, terlihat korban sedang memeluk anaknya. Tak lama kemudian, mantan suaminya menarik hingga menjambak rambut korban.

"Cukup ya kekerasan yang lo lakuin ke gw dan selalu didepan anak! Dan bahkan gak ada malu lo lakuin ini depan orang banyak!," tulis dalam keterangan video, dikutip, Jumat (4/10/2024).

"Kali ini gw gak akan diam! Gw bakal perjuangin sampe ujung manapun! Gw kangen sama anak gw, gw mau ketemu!,"lanjutnya.

Tak hanya itu, korban juga memposting video rekaman CCTV dimana dirinya menjadi korban kekerasan didepan anaknya.

"Sudah lupa kah kekerasan fisik dan verbal yang bertubi-tubi selama ini? Bahkan saat hamil 7 bulan tidak ada belas kasih sedikitpun untuk anak yatim piatu seperti saya. Terlebih kekerasan dilakukan depan anak yang harusnya diberi contoh tauladan yang baik," tulis Anastasia.