Survei Indikator: Mayoritas Publik Yakin Prabowo-Gibran Bawa Indonesia Lebih Baik

JAKARTA - Mayoritas publik menyatakan cukup yakin akan kepemimpinan Presiden RI terpilih 2024, Prabowo Subianto dapat membawa Indonesia menjadi lebih baik lagi. Persepsi itu terpotret dari hasil survei Indikator Politik Indonesia yang dilakukan pada September 2024.

Dari hasil jejak pendapat itu, persepsi publik menyatakan 18,5% responden sangat yakin akan kepemimpinan Prabowo. Sementara itu, 64,9% responden menyatakan cukup yakin akan kepemimpinan Prabowo.

Sedangkan ada 12,7% responden menyatakan kurang yakin dengan kepemimpinan Prabowo. Selanjutnya, ada 1% responden yang tidak yakin sama sekali akan kepemimpinan Ketua Umum Partai Gerindra itu. Sementara ada 2,9% responden yang menyatakan tak menjawab.

"Mayoritas sangat/cukup yakin Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto mampu memimpin Indonesia ke depan menjadi lebih baik lagi dari saat ini, 83,4%," kata Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Rizka Halida saat paparkan hasil survei secara daring, Jumat (4/10/2024).

Persepsi itu melonjak dari hasil survei yang dilakukan pada Juli 2024. Saat itu, persepsi publik yang sangat yakin terhadap kepemimpinan Prabowo hanya mencapai 24,5%. Sementara ada 60,9% yang menyatakan cukup yakin; 11,2% kurang yakin; 0,9% tidak yakin sama sekali terhadap kepemimpinan Prabowo.

Sekadar informasi, Indikator menggelar survei ini pada 22-29 September 2024. Survei ini melibatkan 3.540 responden yang berasal dari 11 provinsi terbesar di Indonesia. Penarikan sampel dilakukan dengan metode multistage random sampling.

Sementara, pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara tatap muka dan dilakukan quality control terhadap hasil wawancara yang dilakukan secara random dari 20% sampel. Adapun margin of error survei ini sekitar 2,3% dengan tingkat kepercayaan 95%.

(Arief Setyadi )