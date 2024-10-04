Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kejagung Acak-Acak Gedung KLHK, Kapuspenkum: Ruang Sekjen

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |15:57 WIB
Kejagung Acak-Acak Gedung KLHK, Kapuspenkum: Ruang Sekjen
Kejagung geledah Ruang Sekjen KLHK (Foto: istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) membenarkan telah menggeledah ruang Sekjen Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 3 Oktober 2024 kemarin. Salah satu ruangan yang digeledah ialah ruang Sekjen KLHK. 


Posisi Sekjen KLHK saat ini dijabat oleh Bambang Hendroyono. "Ku tanya (penyidik) kemarin (penggeledahan) di Ruang Sekjen," kata Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar di Kejaksaan Agung, Jumat (4/10/2024). 

Ada beberapa ruangan lain yang juga "diacak-acak" penyidik. Namun, Harli belum dapat membeberkannya, termasuk soal hasil penggeledahan tersebut. "Kalau ada pasti aku info," ujarnya.

Penggeledahan ini terkait dengan dugaan korupsi tata kelola perkebunan kelapa sawit periode 2016-2024. Itu merupakan kasus baru yang ditangani Kejagung.

Penyidik Jampidsus Kejagung telah menerbitkan surat perintah penyidikan (Sprindik) Umum dalam mengusut perkara ini. Sprindik Umum diterbitkan untuk mencari sosok tersangka.

Belum diketahui detail mengenai kasus tersebut. Konstruksi perkaranya belum dibeberkan.

Sebelumnya, Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) melakukan penggeledahan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Penggeledahan terkait dengan kasus korupsi yang berkaitan dengan tata kelola perkebunan kelapa sawit. 

"Setelah kami lakukan pengecekan benar penyidik pada Jampidsus sedang melakukan kegiatan penegakan hukum berupa penggeledahan di KLHK," kata Kapuspenkum Kejaksaan Agung Harli Siregar.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175900/kejagung-mUHf_large.jpg
Kajari Jakbar Dicopot, Kejagung: Lalai, Belum Ada Unsur Pidana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/337/3172029/kejagung-OxXY_large.jpg
Kursi Wakil Jaksa Agung Kosong, Bakal Diisi Jampidsus Febrie Adriansyah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/337/3170862/anang-LFnN_large.jpg
Silfester Matutina Belum Dieksekusi, Kejagung Angkat Bicara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/337/3160631/pemerintah-atzh_large.jpg
Dua Panser Anoa TNI Siaga di Gedung Kejagung, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/337/3155752/kejagung-3koa_large.jpg
Jaksa Agung Mutasi 34 Pejabat dari Kajati hingga Kapuspenkum, Berikut Daftarnya Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/337/3155750/pelantikan-ikLj_large.jpg
Anang Supriatna Resmi Gantikan Harli Siregar Jadi Kapuspenkum Kejagung
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement