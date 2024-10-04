Kejagung Acak-Acak Gedung KLHK, Kapuspenkum: Ruang Sekjen

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) membenarkan telah menggeledah ruang Sekjen Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 3 Oktober 2024 kemarin. Salah satu ruangan yang digeledah ialah ruang Sekjen KLHK.



Posisi Sekjen KLHK saat ini dijabat oleh Bambang Hendroyono. "Ku tanya (penyidik) kemarin (penggeledahan) di Ruang Sekjen," kata Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar di Kejaksaan Agung, Jumat (4/10/2024).

Ada beberapa ruangan lain yang juga "diacak-acak" penyidik. Namun, Harli belum dapat membeberkannya, termasuk soal hasil penggeledahan tersebut. "Kalau ada pasti aku info," ujarnya.

Penggeledahan ini terkait dengan dugaan korupsi tata kelola perkebunan kelapa sawit periode 2016-2024. Itu merupakan kasus baru yang ditangani Kejagung.

Penyidik Jampidsus Kejagung telah menerbitkan surat perintah penyidikan (Sprindik) Umum dalam mengusut perkara ini. Sprindik Umum diterbitkan untuk mencari sosok tersangka.

Belum diketahui detail mengenai kasus tersebut. Konstruksi perkaranya belum dibeberkan.

