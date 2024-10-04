Menpora Dito Temui Dasco di DPR, Lobi Kursi Menteri?

JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo menyambangi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (4/10/2024) siang. Kedatangannya untuk bertemu Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

"Kami Sholat Jumat bareng," kata Dito.

Lebih lanjut, politisi Partai Golkar ini pun mengaku hanya berdiskusi dengan Dasco. Namun, ia tak jelaskan detail topik apa yang dibahas bersama Dasco.

"Oh diskusi saja. Yaa kan banyak masukan juga," tuturnya.

Saat disinggung turut membahas kabinet Prabowo, Dito membantah. Ia hanya berkata, menyampaikan harapannya terkait pemerintahan ke depan. Pasalnya, Dasco merupakan Ketua Tim Sinkronisasi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.