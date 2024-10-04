Rangkaian Acara Puncak HUT ke-79 TNI yang Digelar di Monas

JAKARTA – Rangkaian acara puncak HUT ke-79 TNI yang Digelar di Monas, Jakarta Pusat, akan diulas lengkap dalam artikel ini. Sejumlah atraksi memukau akan disuguhkan, pada Sabtu 5 Oktober 2024.

Adapun rangkaian acara diawali dengan pertunjukan marching band, disusul atraksi Tim Rajawali Laut Flight (RaLF) yang terdiri dari lima Pesawat Udara (Pesud) Beechcraft G-36 Bonanza.

Sebelumnya, Tim RaLF terlihat mengudara dengan membentuk berbagai macam manuver dalam formasi yang indah. Mereka membelah langit dan seolah ‘menari’ indah tepat di atas Monas.

Selanjutnya, akan digelar prosesi upacara perayaan HUT ke-79 TNI yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Maruf Amin.

Setelah upacara selesai dilaksanakan, ada atraksi terjun payung dari 200 personel gabungan TNI. Mereka nampak mewarnai langit Jakarta dan mengelilingi Monas, kemudian mendarat tepat di depan panggung utama yang berbentuk istana negara IKN.

Penampilan kembali dilanjut dengan demo sebanyak 90 pasukan berkuda, kemudian ada atraksi dari pendaki serbu (Dakibu) dan Beladiri Taktis (BDT). Lalu, demo drone PAM VVIP Republik Indonesia oleh Satuan Kopassus.

Acara semakin meriah ketika penonton disuguhkan penampilan Aksi para pilot TNI Angkatan Udara (AU) yang tergabung dalam Jupiter Aerobatic Team (JAT), mempersembahkan manuver-manuver memukau di langit Jakarta.