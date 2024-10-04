Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Daftar Alutsista yang Ramaikan Parade HUT ke-79 TNI

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |18:09 WIB
Daftar Alutsista yang Ramaikan Parade HUT ke-79 TNI
Daftar Alutsista yang Ramaikan Parade HUT ke-79 TNI/Okezone
JAKARTA - Daftar Alutsista yang ramaikan parade HUT ke-79 TNI, akan diulas lengkap dalam artikel ini. Sejumlah atraksi memukau dari tiga matra juga akan disuguhkan, pada Sabtu 5 Oktober 2024.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Hariyanto mengatakan, selain pasukan, perayaan HUT ke-79 TNI itu juga akan diramaikan dengan ribuan alat utama sistem persenjataan (alutsista) canggih berbagai jenis.

"Alutsista yang digelar mengikuti upacara defile sebanyak 1.059 rantis dan mobil antik," kata Hariyanto, beberapa waktu lalu.

Berikut ini daftar alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang akan dihadirkan:

TNI AD

Alutsista yang dipersiapkan untuk berparade saat HUT Ke-79 TNI antara lain truk-truk pengangkut pasukan, kendaraan taktis Maung, kendaraan taktis Bushmaster, kendaraan taktis Anoa, ATV, kendaraan taktis PJD Motoris yang merupakan hasil inovasi dari Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI AD (Dislitbangad).

Kemudian perangkat komunikasi darurat (ECS), truk dekontaminasi bahaya kimiawi, biologi, radiologi, dan nuklir (KBRN) dari Detasemen Nuklir, Biologi, dan Kimia (Nubika) Pusat Zeni TNI AD, REV (relay vehicle) Komodo.

Alat pertahanan udara MPCV (multi-purpose combat vehicle) yang mengangkut dua rudal Mistral, perangkat peluncur rudal ringan (LML), kendaraan logistik, kendaraan untuk menyaring air menjadi air bersih, kendaraan sanitasi, kendaraan tempur Pandur II 8x8 IFV, kendaraan taktis Anoa 6x6 APC, Anoa 6x6 Command.

Setelah itu, kendaraan tempur Badak 6x6, meriam Caesar 155mm/gs, peluncur roket MLRS Astros II, fourtrackway, tank Leopard, kendaraan tempur infanteri (IFV) tank Marder, medium tank Harimau buatan PT Pindad bekerja sama dengan FNSS Turki.

 

Halaman:
1 2
      
