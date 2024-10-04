Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Survei Indikator: Kejagung Masih Jadi Lembaga Hukum Paling Dipercaya Publik

Sucipto , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |19:49 WIB
Survei Indikator: Kejagung Masih Jadi Lembaga Hukum Paling Dipercaya Publik
Kejagung (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadi lembaga penegak hukum paling dipercaya publik. Dari temuan survei Indikator Politik Indonesia, tingkat kepercayaan publik terhadap Korps Adhyaksa mencapai 69 persen.

Menurut Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Rizka Halida, angka tersebut menempatkan Kejaksaan kembali menjadi lembaga penegak hukum paling dipercaya publik. 

“Dalam urutan kepercayaan terhadap lembaga negara, Kejaksaan berada di posisi ketiga, berada di belakang TNI dan presiden,” katanya saat merilis hasil survei bertajuk ‘Evaluasi Publik Terhadap 10 Tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo’, secara virtual Jumat (4/10/2024). 

Survei tersebut dilakukan periode 22-29 September 2024. Jumlah responden 1.200, dengan over sample di 11 provinsi, menjadi total 3.450 responden. Tingkat kepercayaan mencapai 95 persen. 

Sementara lembaga penegak hukum lain, seperti Polri misalnya tingkat kepercayaan publik mencapai 67 persen. Kemudian, pengadilan 66 persen, Mahkamah Konstitusi 64 persen.

Halaman:
1 2
      
