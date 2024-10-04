Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Usut Kasus Eks Gubernur Malut, KPK Minta Bos Mineral Trobos Penuhi Panggilan

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |20:57 WIB
Usut Kasus Eks Gubernur Malut, KPK Minta Bos Mineral Trobos Penuhi Panggilan
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sudah menjadwal ulang pemanggilan terhadap Komisaris Utama PT Mineral Trobos, David Glen Oei. Ia dipanggil untuk diperiksa terkait kasus yang menyeret eks Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba (AGK). 

Hal itu sebagaimana disampaikan Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu. Namun, ia enggan merincikan kapan jadwal pemeriksaan yang bersangkutan. 

"Dari Mineral Trobos ya, ditunggu saja. Seingat saya saya sudah (pemanggilan ulang), mungkin nanti kapan hadir ditunggu saja ya," kata Asep yang dikutip Jumat (4/10/2024). 

Akan hal itu, Asep berharap yang bersangkutan kooperatif memenuhi panggilan. Sebab, ia sebelumnya mangkir dari panggilan lantaran sakit. 

"Saya agak lupa tanggalnya, tapi sudah kita panggil ulang," ujarnya. 

Halaman:
1 2
      
