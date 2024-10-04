Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 5 Oktober: HUT TNI dan Pesawat Hercules Jatuh Tewaskan Ratusan Orang

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 05 Oktober 2024 |05:05 WIB
Peristiwa 5 Oktober: HUT TNI dan Pesawat Hercules Jatuh Tewaskan Ratusan Orang
TNI (Foto: Dok/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah peristiwa terjadi baik dalam maupun luar negeri pada tanggal 5 Oktober tiap tahunnya. Di antaranya, lahirnya Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Okezone merangkum sejumlah peristiwa dan kejadian penting di tanggal 5 Oktober dari Wikipedia, antara lain:

1. HUT TNI

Pada 5 Oktober 1945, Badan Keamanan Rakyat diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (cikal bakal TNI). Tentara Keamanan Rakyat atau biasa disingkat dengan TKR merupakan sebuah nama angkatan perang pertama yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia, setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

TKR dibentuk pada 5 Oktober 1945 berdasarkan maklumat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. TKR dibentuk dari hasil peningkatan fungsi Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang sudah ada sebelumnya dan tentara intinya diambil dari bekas PETA.

2. Meninggalnya Pendiri Apple Steve Jobs

Steven Paul "Steve" Jobs lahir di San Francisco, California, Amerika Serikat, 24 Februari 1955. Ia meninggal di Palo Alto, California, Amerika Serikat, 5 Oktober 2011 pada umur 56 tahun.

Steve adalah tokoh bisnis dan penemu dari Amerika Serikat. Jobs adalah pendiri pendamping, ketua, dan mantan CEO Apple Inc. Ia sebelumnya menjabat sebagai pejabat eksekutif Pixar Animation Studios; ia menjadi anggota dewan direktur The Walt Disney Company pada tahun 2006, setelah pengambilan alih Pixar oleh Disney. Namanya dicantumkan sebagai produser eksekutif dalam film Toy Story tahun 1995.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169819/viral-OfVs_large.jpg
Peristiwa 14 September: Presiden AS William McKinley Tewas Ditembak hingga Rasuna Said Lahir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/337/3159060/catatan_sejarah-kLO7_large.jpg
Benteng Plered Warisan Kerajaan Mataram Diserbu Belanda demi Buru Pangeran Diponegoro 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/337/3158789/pangeran-sl02_large.jpg
Sosok Residen Belanda Pembenci Pangeran Diponegoro hingga Dianggap Lecehkan Keraton Yogya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/337/3158341/sejarah-YJUX_large.jpg
Peristiwa Kudatuli: Tragedi Berdarah di Markas PDI 29 Tahun Silam Pembuka Gerbang Reformasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/337/3154941/anies_baswedan-3ecr_large.jpg
Wacana Penulisan Ulang Sejarah Indonesia, Anies: Jangan Mengurangi dan Menambah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/337/3151990/komisi_x-jADE_large.jpg
Anggota Komisi X DPR Minta Proyek Penulisan Sejarah Sebaiknya Dihentikan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement