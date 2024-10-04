Peristiwa 5 Oktober: HUT TNI dan Pesawat Hercules Jatuh Tewaskan Ratusan Orang

JAKARTA - Sejumlah peristiwa terjadi baik dalam maupun luar negeri pada tanggal 5 Oktober tiap tahunnya. Di antaranya, lahirnya Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Okezone merangkum sejumlah peristiwa dan kejadian penting di tanggal 5 Oktober dari Wikipedia, antara lain:

1. HUT TNI

Pada 5 Oktober 1945, Badan Keamanan Rakyat diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (cikal bakal TNI). Tentara Keamanan Rakyat atau biasa disingkat dengan TKR merupakan sebuah nama angkatan perang pertama yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia, setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

TKR dibentuk pada 5 Oktober 1945 berdasarkan maklumat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. TKR dibentuk dari hasil peningkatan fungsi Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang sudah ada sebelumnya dan tentara intinya diambil dari bekas PETA.

2. Meninggalnya Pendiri Apple Steve Jobs

Steven Paul "Steve" Jobs lahir di San Francisco, California, Amerika Serikat, 24 Februari 1955. Ia meninggal di Palo Alto, California, Amerika Serikat, 5 Oktober 2011 pada umur 56 tahun.

Steve adalah tokoh bisnis dan penemu dari Amerika Serikat. Jobs adalah pendiri pendamping, ketua, dan mantan CEO Apple Inc. Ia sebelumnya menjabat sebagai pejabat eksekutif Pixar Animation Studios; ia menjadi anggota dewan direktur The Walt Disney Company pada tahun 2006, setelah pengambilan alih Pixar oleh Disney. Namanya dicantumkan sebagai produser eksekutif dalam film Toy Story tahun 1995.