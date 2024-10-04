Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kemlu Kembali Lakukan Evakuasi 40 WNI dari Lebanon, Total Sudah 65 Orang

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |22:45 WIB
Kemlu Kembali Lakukan Evakuasi 40 WNI dari Lebanon, Total Sudah 65 Orang
Direktur Pelindungan WNI Judha Nugraha. Foto: Okezone/Riana.
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) telah melakukan evakuasi kepada 65 warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Lebanon. Adapun proses evakuasi dilakukan melalui lima gelombang mulai dari 10 Agustus hingga 3 Oktober 2024.

Direktur Pelindungan WNI, Judha Nugraha mengatakan, pada tiga gelombang awal, pihaknya telah berhasil mengevakuasi 25 WNI dan kembali ke Indonesia dengan selamat.

"Selama tanggal 10, 18, dan 28 (Agustus) ada 25 warga negara kita yang bersedia untuk dievakuasi. Dan kemudian sudah kita lakukan evakuasi melalui jalur udara dan Alhamdulillah ke 25 orang tersebut sudah tiba di Indonesia dengan selamat," kata Judha di Kantor Kemlu Jakarta, Jumat (4/10/2024).

Hingga 3 Oktober 2024, kata Judha, sebanyak 40 WNI kembali dievakuasi, mengingat situasi keamanan di Lebanon sudah siaga 1 berdasarkan data Kemlu, akibat ketegangan di kawasan Timur Tengah.

"Jadi dapat kami sampaikan dari evakuasi yang sudah kita lakukan secara bergelombang dalam 5 tahapan sejak Agustus hingga saat ini total ada 65 WNI," katanya.

Judha menjelaskan, puluhan WNI itu sudah dievakuasi melalui jalur darat untuk keluar dari Lebanon menuju Amman.

"Kemudian 40 orang tersebut, selama tanggal 2 dan 3 (Oktober) kita sudah melakukan proses evakuasi melalui jalur darat. Nanti kami akan sampaikan detilnya. 40 ini ditambah satu warga negara Lebanon yang merupakan spouse, pasangan dari warga negara kita," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/338/3173527/adp-e0sF_large.jpg
Legislator Komisi XIII DPR Minta Polri Usut Kembali Kematian Diplomat Kemlu Arya Daru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/338/3172215/djuhan-HBT2_large.jpg
Bareskrim Asistensi Kasus Kematian Diplomat Kemlu Arya Daru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/338/3169314/susilaningtias-wnlJ_large.jpg
Ini Alasan Keluarga Diplomat Arya Daru Ajukan Perlindungan ke LPSK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/338/3169256/susilaningtias-ZwEx_large.jpg
6 Anggota Keluarga Arya Daru Ajukan Permohonan ke LPSK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/18/3169232/penghormatan_terakhir_zetro_leonardo_purba-cE52_large.jpg
Beri Penghormatan Terakhir pada Zetro, Menlu RI: Selamat Jalan, Tugasmu Akan Kami Lanjutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/337/3169088/zetro-SzjW_large.jpg
Jenazah Zetro, Staf KBRI Peru Korban Penembakan Bakal Dimakamkan Besok
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement