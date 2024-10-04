Kemlu Kembali Lakukan Evakuasi 40 WNI dari Lebanon, Total Sudah 65 Orang

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) telah melakukan evakuasi kepada 65 warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Lebanon. Adapun proses evakuasi dilakukan melalui lima gelombang mulai dari 10 Agustus hingga 3 Oktober 2024.

Direktur Pelindungan WNI, Judha Nugraha mengatakan, pada tiga gelombang awal, pihaknya telah berhasil mengevakuasi 25 WNI dan kembali ke Indonesia dengan selamat.

"Selama tanggal 10, 18, dan 28 (Agustus) ada 25 warga negara kita yang bersedia untuk dievakuasi. Dan kemudian sudah kita lakukan evakuasi melalui jalur udara dan Alhamdulillah ke 25 orang tersebut sudah tiba di Indonesia dengan selamat," kata Judha di Kantor Kemlu Jakarta, Jumat (4/10/2024).

Hingga 3 Oktober 2024, kata Judha, sebanyak 40 WNI kembali dievakuasi, mengingat situasi keamanan di Lebanon sudah siaga 1 berdasarkan data Kemlu, akibat ketegangan di kawasan Timur Tengah.

"Jadi dapat kami sampaikan dari evakuasi yang sudah kita lakukan secara bergelombang dalam 5 tahapan sejak Agustus hingga saat ini total ada 65 WNI," katanya.

Judha menjelaskan, puluhan WNI itu sudah dievakuasi melalui jalur darat untuk keluar dari Lebanon menuju Amman.

"Kemudian 40 orang tersebut, selama tanggal 2 dan 3 (Oktober) kita sudah melakukan proses evakuasi melalui jalur darat. Nanti kami akan sampaikan detilnya. 40 ini ditambah satu warga negara Lebanon yang merupakan spouse, pasangan dari warga negara kita," katanya.