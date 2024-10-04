Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Istana: Survei Kepuasan Kinerja Jokowi hingga 75% Mencerminkan Kepercayaan Masyarakat

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |22:58 WIB
Istana: Survei Kepuasan Kinerja Jokowi hingga 75% Mencerminkan Kepercayaan Masyarakat
Presiden Joko Widodo. Foto: Setpres.
A
A
A

JAKARTA - Kepuasan masyarakat atas kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam dua periode pemerintahannya mencapai 75%. Angka ini berdasarkan hasil survei dari Lembaga Indikator Politik Indonesia.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan hasil ini mencerminkan dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi serta kebijakan-kebijakan yang telah diimplementasikan selama ini.

"Kami sangat menghargai dan mengapresiasi hasil survei dari Indikator Politik Indonesia yang menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo masih sangat tinggi, hingga mencapai 75 persen menjelang akhir masa jabatannya," kata Yusuf dalam keterangannya, Jumat (4/10/2024).

Yusuf juga mengatakan tingkat kepuasan yang tinggi ini adalah bukti bahwa upaya keras Pemerintah dalam berbagai bidang, mulai dari infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi, telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Lebih lanjut, Yusuf mengatakan bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi, karena itu Presiden Jokowi terus mendorong inovasi dan penyempurnaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

"Beliau selalu terbuka terhadap masukan dari semua elemen masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia," ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan survei yang dilakukan oleh lembaganya yang memperlihatkan kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi selama dua periode. Kepuasan itu, terpotret dari hasil survei Indikator Politik Indonesia yang dilakukan pada 22-29 September 2024.

Dari data yang ditampilkan, sebanyak 15,04% responden menyatakan sangat puas dengan kinerja Jokowi. Sementara ada 59,92% responden menyatakan cukup puas; 20,21% kurang puas; 4,23% tidak puas sama sekali dan ada 0,60% responden tidak menjawab.

 

