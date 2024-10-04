Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Lantai 5 Mal Citraland Kebakaran

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |05:32 WIB
Lantai 5 Mal Citraland Kebakaran
Lantai 5 Mal Citraland kebakaran (Foto: Tangkapan Layar Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran melanda mal Citraland dini hari tadi, Jumat (4/10/2024), sekira pukul 01.30 WIB. Informasi tersebut diunggah kun Instagram @jakarta.terkini dan @damkarkembangan.

"01:30 Wib, Terjadi kebakaran pada dini hari lt 5 Mall citraland Jakarta barat, dan terjadi perambatan api ke lt 6, saat ini team pemadam sudah tiba di lokasi untuk melakukna pemadaman, Jumat 4/10/2024," tulis akun @jakarta.terkini, seperti dikutip.

Dugaan sementara, dari tim pemadam Jakarta Barat, kebakaran tersebut rjadi akibat korsleting listrik.

"Petugas berupaya memadamkan, petugas terkendala pekatnya asap dan cadangan tabung oksigen yg semakin menipis, mari doakan agar seluruh petugas yg terlibat di berikan kemudahan serta keselamatan," tulis akun @damkarkembangan.

Dalam sebuah video yang diunggah, nambak api berkobar sangat besar dan menyambar eskalator mal tersebut.

Sejumlah petugas nampak berjibaku mencoba memdamkan kobaran api.

(Angkasa Yudhistira)

      
