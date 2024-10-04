Hasil Survei 3 Lembaga, Elektabilitas RK-Suswono Berada di Puncak

JAKARTA - Pasangan cagub-cawagub Jakarta nomor urut satu, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) menduduki puncak elektabilitas berdasar hasil survei tiga lembaga, dan unggul dari dua nama cagub-cawagub lain pada Pilkada Jakarta 2024. Hal itu terlihat dari hasil berbagai lembaga seperti survei Charta Politika Indonesia yang dilakukan pada 19 hingga 24 September 2024, dan memperlihatkan pasangan RIDO menjadi pilihan masyarakat untuk memimpin Jakarta.

"Kalau kita lihat Kang Emil-Suswono masih memimpin dengan 48,3 persen," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya kepada wartawan, dikutip Jumat (4/10/2024).

Sementara pasangan Pramono Anung-Rano Karno berada di posisi kedua dengan elektabilitas 36,5 persen dan posisi ketiga Dharma Pongrekun-Kun Wardana 5,6 persen.

Meski gap elektabilitas ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta itu cukup besar, Winarto menyampaikan persaingan masih cukup ketat. Khususnya antara pasangan RIDO dengan Pramono Anung-Rano Karno.

Menurutnya, kedua pasangan peserta pilkada di Jakarta tersebut punya peluang untuk mendapatkan elektabilitas dengan angka yang memenuhi syarat menjadi pemenang dalam satu putaran. Yakni 50 persen plus satu.

Adapun jasil survei Charta Politik melibatkan suara dari 1.200 responden yang dipastikan memiliki hak pilih dalam pilkada Jakarta tahun ini. Survei dilakukan dengan metode multistage random sampling.