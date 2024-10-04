Tragis! Bocah Meninggal Usai Tertabrak Taksi saat Kejar Bus Telolet

Bocah meninggal dunia usai tertabrak taksi saat mengejar bus telolet (Foto : Ilustrasi/Freepik)

JAKARTA - Seorang bocah yang belum diketahui identitasnya meninggal dunia usai tertabrak taksi saat tengah mengejar bus telolet di kawasan Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis 3 Oktober 2024, kemarin. Saat ini, sopir taksi tersebut dimintai keterangannya oleh polisi.

"Sudah diamankan yang nabrak, ditangani oleh Satlantas Polres Metro Jakarta Selatan," ujar Kapolsek Pasar Minggu, Kompol Anggiat Sinambela saat dikonfirmasi, Jumat (4/10/2024).

Dijelaskannya, bocah laku-laki itu diduga tengah bermain di sekitar lokasi kejadian bersama teman-temannya. Korban lantas mengejar bus telolet yang melintas di lokasi hingga akhirnya tertabrak taksi.

"Itu tuh apa, ngejar bus telolet informasinya, sama kawannya, lagi main," katanya.

Peristiwa kecelakaan tersebut viral di media sosial Instagram, salah satunya diunggah oleh akun @jakartaselatan24jam kemarin. Disebutkan, kecelakaan yang dialami bocah lelaki itu terjadi pada Kamis sore.



(Angkasa Yudhistira)