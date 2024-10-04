Mal Ciputra Jakbar Tutup Sementara Usai Kebakaran di Lantai 5 dan 6

JAKARTA - Mal Ciputra di Jakarta Barat tutup sementara waktu usai kebakaran yang terjadi pada Jumat dini hari tadi. Diketahui, kebakaran terjadi di lantai 5 dan 6 mal tersebut.

“Demi keamanan dan kenyamanan bersama, kami akan menutup sementara operasional Mal Ciputra Jakarta pada hari Jumat (4/10/2024),” demikian keterangan yang disampaikan Public Relation Mal Ciputra Jakarta, Rida Kusrida melalui Instagram Mal Ciputra, Jumat (4/10/2024).

Rida mengatakan, manajemen Mal Ciputra Jakarta prihatin atas kebakaran yang terjadi dini hari tadi. Pihaknya bersyukur tidak ada korban jiwa.

"Kami akan bekerja sama dengan pihak berwenang dalam rangka investigasi penyebab kebakaran yang terjadi pada hari Jumat dini hari,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Kebakaran melanda Mal Ciputra di Jalan Letjen S. Parman, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat dini hari tadi. Kebakaran tersebut disebutkan terjadi arus pendek pada salah satu restoran.

Kasie Ops Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Barat Syarifudin menyebutkan pihaknya menerima informasi kebakaran pada Jumat sekira pukul 00.50 WIB.

“Objek Mall Ciputra lantai 5 dan 6. Dugaan penyebab diduga terjadi arus pendek/korsleting listrik pada salah satu restoran (food court) dan kondisi tertutup,” kata Syarifudin kepada wartawan.