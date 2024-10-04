Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Debat Pilkada Jakarta, KPU Persilakan Paslon Bawa Tim Sukses hingga Pendukung 

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |12:30 WIB
Debat Pilkada Jakarta, KPU Persilakan Paslon Bawa Tim Sukses hingga Pendukung 
Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidik Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU DKI Jakarta, Astri Megatari (Foto: Jonathan Simanjuntak/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta mempersilakan pasangan calon (Paslon) Gubernur-Wakil Gubernur untuk membawa tim sukses pada debat perdana yang diselenggarakan di JiExpo Kemayoran, Jakarta, Minggu 6 Oktober 2024. Paslon juga dipersilakan untuk membawa pendukung.

“Iya sama seperti pada saat debat Capres kemarin (diperbolehkan membawa Timses dan pendukung),” kata Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidik Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU DKI Jakarta, Astri Megatari, dikutip Jumat (4/10/2024). 

Hanya saja jumlah yang akan masuk di tempat acara debat akan dibatasi. Astri menjelaskan, jumlah yang boleh masuk hanya dibatasi hingga 105 orang.

“Kami batasi masing-masing Paslon adalah 75 orang pendukung. Untuk Timses itu ada 30 orang. Jadi, totalnya ada 105 orang,” ujarnya.

KPU juga akan menerapkan aturan ketat bagi mereka yang masuk di arena debat. Misalnya, para pendukung hanya diperbolehkan membawa atribut yang melekat pada diri.

“Jadi para pendukung yang hadir ini kami memperbolehkan dia menggunakan atribut yang menempel di badan,” ungkapnya.

“Jadi selain yang menempel di badan, mohon maaf, itu tidak bisa dibawa ke dalam,” tambah Astri.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/12/338/3103617/pramono_anung-Moj3_large.jpeg
Pramono Janji Bakal Keliling Lokasi Blusukan hingga Benahi Masalah KJP-KJS Usai Dilantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103595/gubernur_jakarta-fi1e_large.jpg
Pramono Sebut Tim Transisi Bakal Selesaikan Belanja Masalah Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103582/pramono_anung-3sB8_large.jpg
Pramono Prioritaskan Jam Operasional Taman di Jakarta 24 Jam, Termasuk Peninggalan Anies
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103562/pramono-uwT9_large.jpg
Bukan Hanya Anies-Ahok, Jokowi Ternyata Dilibatkan di Tim Transisi Pram-Doel, Apa Tugasnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103557/gubernur_jakarta-sEVv_large.jpg
Kenapa Bang Doel Tak Hadiri Pesta Rakyat Kemenangan? Ini Kata Pramono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/338/3103209/pilkada_jakarta-oi03_large.jpg
Catat! 11 Program 100 Hari Pram-Doel, Prioritas Banjir hingga Kemacetan Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement