RK-Suswono hingga Ahok Hadiri Pelantikan Pimpinan DPRD DKI Jakarta 2024-2029

JAKARTA - DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna pelantikan pimpinan definitif periode 2024-2029 di Gedung DPRD, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat (4/10/2024) siang ini. Sejumlah pejabat hadir dalam acara itu di antaranya Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono; Sekda DKI Jakarta, Joko Agus Setyono; dan pejabat Pemprov DKI Jakarta lainnya.

Hadir juga Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono alias RIDO didampingi Eks Wakil Gubernur (Wagub) periode 2020-2022 sekaligus Ketua DPD Gerindra DKI, Ahmad Riza Patria alias Ariza. Lalu eks Gubernur periode 2014-2017, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok; politisi PDIP, Putra Nababan. Selanjutnya Ketua Dewan Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid; Plh Presiden PKS, Ahmad Heryawan alias Aher; dan Sekjen DPP PKS, Aboe Bakar Al-Habsyi.

Rapat paripurna dimulai pukul 14.45 WIB dipimpin langsung oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Sementara, Achmad Yani. Hadir pula sejumlah legislator DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029. "Hari ini Jumat (4/10) dalam rangka pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD DKI Jakarta masa jabatan 2024-2029 dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim rapat paripurna kami buka dan terbuka untuk umum," kata Achmad Yani sambil mengetuk palu seraya membuka rapat paripurna.

"Yang terhormat Ridwan Kamil dan Suswono," ucapnya disambut tepuk tangan tamu undangan.

Sebelumnya, sebanyak lima pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta akan mengucap sumpah dan janjinya dalam rapat paripurna yang akan digelar hari ini, Jumat (4/10/2024) di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada pukul 13.00 WIB. Masing-masing pimpinan definitif periode 2024-2029 yang dilantik yakni Khoirudin dari Fraksi PKS sebagai ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta sesuai surat dari DPP PKS Nomor 104/K/AI-PKS/IX/2024 tanggal 10 September 2024.

Kemudian, Ima Mahdiah dari Fraksi PDI Perjuangan sebagai wakil ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta sesuai surat dari DPP PDI Perjuangan Nomor 6216/IN/DPP/IX/2024 tanggal 13 September 2024. Lalu, Rany Mauliani dari Fraksi Gerindra sebagai wakil ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta sesuai surat dari DPP Partai Gerindra Nomor 08-0258/Kpts/DPP-GERINDRA/2024 tanggal 28 Agustus 2024.