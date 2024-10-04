Mayat Tanpa Identitas Ditemukan di Banjir Kanal Barat Tambora, Badan Korban Penuh Tato

JAKARTA - Viral di media sosial (medsos) sebuah video memperlihatkan adanya penemuan mayat pria tanpa identitas di Banjir Kanal Barat, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Jumat (4/10/2024). Penemuan mayat ini menarik perhatian sejumlah warga di lokasi.

Dalam video tersebut, mayat diduga sudah ditutup. Selain itu dalam video juga terlihat sejumlah petugas kepolisian berada di lokasi untuk melakukan evakuasi terhadap korban.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ada Ary Syam Indradi mengungkapkan mayat tersebut ditemukan pada Kamis 3 September 2024 kemarin. Korban ditemukan warga sekitar pukul 08.30 WIB.

“Telah terjadi penemuan mayat hari Kamis, 3 Oktober 2024, korban tanpa identitas alias Mr X,” kata Ade Ary dalam keterangannya kepada wartawan, pada Jumat (4/10/2024).

Dia menuturkan, penemuan mayat ini bermula saat saksi berinisial H yang bekerja sebagai operator beko tengah mengangkat sampah di kali untuk diletakkan dalam mobil sampah.

“Pada saat mengangkat sampah, secara tidak sengaja terangkut mayat inisial Mr X,” ujar dia.