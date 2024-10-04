Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mayat Tanpa Identitas Ditemukan di Banjir Kanal Barat Tambora, Badan Korban Penuh Tato

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |15:29 WIB
Mayat Tanpa Identitas Ditemukan di Banjir Kanal Barat Tambora, Badan Korban Penuh Tato
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Viral di media sosial (medsos) sebuah video memperlihatkan adanya penemuan mayat pria tanpa identitas di Banjir Kanal Barat, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Jumat (4/10/2024). Penemuan mayat ini menarik perhatian sejumlah warga di lokasi. 

Dalam video tersebut, mayat diduga sudah ditutup. Selain itu dalam video juga terlihat sejumlah petugas kepolisian berada di lokasi untuk melakukan evakuasi terhadap korban.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ada Ary Syam Indradi mengungkapkan mayat tersebut ditemukan pada Kamis 3 September 2024 kemarin. Korban ditemukan warga sekitar pukul 08.30 WIB.

“Telah terjadi penemuan mayat hari Kamis, 3 Oktober 2024, korban tanpa identitas alias Mr X,” kata Ade Ary dalam keterangannya kepada wartawan, pada Jumat (4/10/2024).

Dia menuturkan, penemuan mayat ini bermula saat saksi berinisial H yang bekerja sebagai operator beko tengah mengangkat sampah di kali untuk diletakkan dalam mobil sampah.

“Pada saat mengangkat sampah, secara tidak sengaja terangkut mayat inisial Mr X,” ujar dia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176118/mayat-QOlI_large.jpg
Geger, Mayat Wanita Ditemukan di Anak Kali Ciliwung Ancol Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176093/mayat-8vB7_large.jpg
Tragis! Pria Tewas di Jalan Raya Hankam Bekasi, Ada Luka Tusuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3175973/mayat-7asQ_large.jpeg
Gelagat Misterius Terapis Spa di Pejaten Sebelum Ditemukan Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175919/arya_daru-E9cR_large.jpg
Keluarga Arya Daru Bakal Serahkan Bukti Baru ke Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174925/mayat-pFWA_large.jpeg
Usut Misteri Kematian Terapis Wanita di Lahan Kosong Jaksel, Polisi Cek CCTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/338/3174669/mayat-Kqr5_large.jpg
WN China Jatuh dari Lantai 35 Apartemen Jakut, Polisi Periksa Saksi dan CCTV
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement