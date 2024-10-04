Polisi: 7 Jenazah yang Ditemukan di Kali Bekasi Positif Konsumsi Alkohol

BEKASI - Sebanyak tujuh remaja ditemukan tewas di aliran Kali Bekasi pada Minggu 22 September 2024 silam. Belakangan terungkap tujuh remaja itu mengkonsumsi alkohol.

Hal itu berdasarkan pemeriksaan toksikologi forensi terhadap tujuh jenazah. Dalam pemeriksaan itu, polisi mendapat adanya kandungan etanol.

"Untuk parameter alkohol kami temukan di semua orang tubuh dari ketujuh korban. Itu positif alkohol jenis etanol atau etanol dengan unsur C2H5OH dengan berbagai variasi alat atau konsentrasi," ungkap Pemeriksa Toksikologi Forensik Puslabfor Polri, AKP Helmiady, Jumat (4/10/2024).

Pemeriksaan toksikologi forensik dilakukan berdasarakan permintaan dari Polres Metro Bekasi Kota. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dua hari setelah jenazah ditemukan.

"Masing-masing jenazah terdiri dari tiga organ tubuh (yang diperiksa), pertama lambung, hati dan ketiga usus," sambungnya.

Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota Kompol Audy Joize Oroh menambahkan bahwa ketujuh remaja itu diduga mengkonsumsi alkohol sebelum akhirnya berkumpul di Kawasan Cipendawa, Kota Bekasi, dekat Kali Bekasi.

"Dari keterangan saksi kami peroleh fakta bahwa sebelumnya mereka telah berkumpul dan di sana mereka mengkonsumsi alkohol, kemudian mereka geser ke Cipendawa juga minum alkohol," ungkap Audy.

(Fakhrizal Fakhri )