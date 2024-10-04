Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sadis! Pria di Bekasi Dianiaya hingga Ditabrak Gegara Klakson Motor

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |16:22 WIB
Sadis! Pria di Bekasi Dianiaya hingga Ditabrak Gegara Klakson Motor
Pria di Bekasi Dianiaya hingga Ditabrak Gegara Klakson Motor
A
A
A

JAKARTA- Seorang pria berinisial DSH di Kabupaten Bekasi menjadi korban penganiayaan hingga ditabrak motor oleh pria berinisial E. Dia menjadi korban penganiayaan karena tak terima diklason.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi membenarkan, peristiwa penganiayaan tersebut.

Korban mengalami luka-luka setelah dianiaya dan ditabrak oleh pelaku berinisial E, di Jalan Perum Mutiara Lantansa 2 Blok B 6 No 350 RT 09 RW 04 Desa Srijaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

“Telah terjadi penganiayaan dilaporkan ke Polda Metro Jaya yang korbannya adalah berinisial DSH dan pelakunya berinisial E,” kata Ade Ary, kepada wartawan, pada Jumat (4/10/2024).

Mantan Kapolres Jakarta Selatan ini menuturkan kronologi penganiayaan itu terjadi saat korban mencuci motor dan lewat pelaku yang sedang berjalan. Kemudian pelaku diklakson dan tak terima dengan perbuatan korban.

“Korban sedang berjalan dan klakson pelaku. Pelaku kemudian berteriak dan meminta korban untuk balik,” ucap Ade Ary.

Selanjutnya korban kembali menghampiri pelaku dan sempat terjadi cekcok antar keduanya. Kemudian korban pergi meninggalkan pelaku untuk mencuci motornya.

Namun setelah mencuci motor, korban kembali melewati pelaku dan menanyakan maksud pelaku berkata kasar terhadap korban.

“Tetapi ternyata dalam hal ini pelaku langsung tersulut emosi dan mengajak korban berantem,” jelasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175009/penganiayaan-e8pU_large.jpg
Sadis, Pelajar Bacok Pelajar Lain di Toko Kelontong Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173075/penjara-ZYsI_large.jpg
Penganiaya Kurir COD di Bekasi Serahkan Diri, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172997/penganiayaan-C3re_large.jpg
Jukir Aniaya Pemotor di Jakut Pakai Pipa Besi hingga Berlumuran Darah, Ini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172990/penjara-fwTP_large.jpg
Oknum TNI Penganiaya Karyawan Zaskia Mecca Ditahan di Denpom Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172980/penganiayaan-tZTj_large.jpg
Tukang Parkir Hantam Warga Pakai Pipa Besi di Jakut Ditangkap, Nih Tampangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/338/3172370/penganiayaan-xSkA_large.jpg
Karyawan Zaskia Mecca Dianiaya Pemotor Ngaku 'Anggota', Polisi Kumpulkan CCTV Buru Pelaku
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement