JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil mengaku ngobrol dengan Eks Gubernur Jakarta periode 2014-2017, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat menghadiri acara pelantikan Pimpinan DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029 di Kebon Sirih, Jakarta, Jumat (4/10/2024).
Namun, Kang Emil sapaan karibnya enggan membeberkan topik yang dibicarakan dengan Ahok.
"Ya ngobrol sama Pak Ahok. Apa yang dibicarakan tanya ke Pak Ahok ya," kata Kang Emil kepada wartawan usai acara pelantikan.
Kang Emil pun meminta agar bertanya langsung ke Ahok perihal undangan untuk berdiskusi.
"Tanya saja ke Pak Ahok," ujarnya.
(Fakhrizal Fakhri )