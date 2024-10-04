Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hadiri Pelantikan Pimpinan DPRD DKI Jakarta, Ridwan Kamil Ngobrol dengan Ahok

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |16:56 WIB
Hadiri Pelantikan Pimpinan DPRD DKI Jakarta, Ridwan Kamil Ngobrol dengan Ahok
Ridwan Kamil (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil mengaku ngobrol dengan Eks Gubernur Jakarta periode 2014-2017, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat menghadiri acara pelantikan Pimpinan DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029 di Kebon Sirih, Jakarta, Jumat (4/10/2024).

Namun, Kang Emil sapaan karibnya enggan membeberkan topik yang dibicarakan dengan Ahok.

"Ya ngobrol sama Pak Ahok. Apa yang dibicarakan tanya ke Pak Ahok ya," kata Kang Emil kepada wartawan usai acara pelantikan.

Kang Emil pun meminta agar bertanya langsung ke Ahok perihal undangan untuk berdiskusi.

"Tanya saja ke Pak Ahok," ujarnya.


 

(Fakhrizal Fakhri )

      
