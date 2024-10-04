Ridwan Kamil Dapat Surprise dari Wartawan di Ultah Ke-53: Barokah dalam Kebaikan

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil mendapat surprise atau kejutan di hari ulang tahun (HUT) ke-53 usai hadir dalam acara pelantikan Pimpinan DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029 di Gedung DPRD, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (4/10/2024). Kejutan tersebut diberikan wartawan.

Kang Emil sapaan karibnya pun semringah ketika mendapat kue ulang tahun dari awak media. "Barokah lah dalam kebaikan, dalam kebaikan. Teman-teman media makasih ya," ujar Kang Emil.

Kang Emil menegaskan, untuk persiapan debat perdana Minggu 6 Oktober 2024 mendatang sudah mantap. "Sudah mantap. Insya Allah aman," ucapnya.

DPRD DKI Jakarta diketahui menggelar rapat paripurna pelantikan pimpinan definitif periode 2024-2029 di Gedung DPRD DKI Jakarta. Pantauan Okezone di lokasi hadir Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono; Sekda DKI Jakarta, Joko Agus Setyono; dan pejabat Pemprov DKI Jakarta lainnya.

Hadir juga Cagub dan Cawagub DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono alias RIDO didampingi Eks Wakil Gubernur (Wagub) periode 2020-2022 sekaligus Ketua DPD Gerindra DKI, Ahmad Riza Patria alias Ariza. Hadir pula Eks Gubernur periode 2014-2017, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok; politisi PDIP, Putra Nababan.

Hadir pula Wakil Ketua Dewan Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid; Plh Presiden PKS, Ahmad Heryawan alias Aher; Sekjen DPP PKS, Aboe Bakar Al-Habsyi.