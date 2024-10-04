Dukung RIDO di Pilgub Jakarta, PSBI: Pak Ridwan Kamil Tokoh Nasionalis, Insinyur Betulan

JAKARTA - Punguan Simbolon dohot Boruna Indonesia (PSBI) menyatakan dukungan kepada Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) 2024 Nomor Urut 1, Ridwan Kamil - Suswono (RIDO) di Pilkada 2024. PSBI menyebutkan bahwa dukungan itu diberikan lantaran sosok RK merupakan seorang insinyur.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSBI Jonner Simbolon menjelaskan, pihaknya melihat Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, sebagai sosok yang nasionalis, giat bekerja, dan profesional.

"Ini Pak Ridwan Kamil di mata warga Simbolon secara khusus, adalah tokoh yang nasionalis, bagus, bekerja, insinyur betulan," tutur Jonner usai menjaku Kang Emil di Kantor PSBI Pusat, Jakarta, Jumat (4/10/2024).

Atas dasar itu, Jonner menyatakan, PSBI mendukung 100% RIDO untuk maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKJ 2024. "Maka pada kesempatan tadi, kami semua mendukung atas pencalonan beliau tanpa terkecuali. Mungkin 100%" terang Jonner.

Sementara itu, Kang Emil mengucapkan rasa syukur atas dukungan yang telah diberikan PSBI. Dengan dukungan itu, ia yakin akan semakin bisa menguatkan untuk memenangkan di Pilkada Jakarta.

"Insyaallah dengan dukungan ini, menguatkan keyakinan Jakarta makin luar biasa," terang Kang Emil.



(Fakhrizal Fakhri )