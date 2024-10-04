Tak Ada Persiapan Khusus Jelang Debat Pertama, Suswono: RIDO Highlight Visi Jakarta Baru

JAKARTA - Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta nomor urut 1, Suswono menyebut tidak ada persiapan khusus menjelang pelaksanaan debat perdana yang akan digelar Minggu (6/10). Ia mengatakan yang penting menguasai gagasan yang hendak disampaikan.

"Saya biasa aja, enggak ada persiapan khusus, yang penting menguasai atau paling tidak gagasan apa yang akan disampaikan," kata Suswono kepada wartawan di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (4/10/2024).

Suswono mengaku akan meng-highlight visi pasangan RIDO perihal 'Jakarta Baru' dalam debat perdana itu. Diketahui tema debat mengangkat tema penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Transformasi Menuju Jakarta Kota Global.

"Jadi seperti dalam visi ingin menjadi Jakarta Baru karena sudah tidak lagi menjadi Ibu Kota, dan ingin menjadikan Kota Jakarta sebagai Kota Global dan maju dengan karya inovatif berkeadilan dan sejahtera, itukan visi RIDO," ujarnya.

"Oleh karena itu sebagai Kota Global pasti diperlukan SDM yang mengiringi bagaimana tantangan kota global ke depan, yang tentu saja tidak lagi berbasis ke industri tetapi lebih kepada ekonomi kreatif yang diperlukan SDM yang kreatif pula. Maka dari itu, karya inovatif pula lah yang dibutuhkan dalam rangka menyongsong Jakarta sebagai Kota Global, terus juga tujuan destinasi wisata itu juga nanti dapat menciptakan lapangan kerja. Di antaranya seperti itu, nanti kita akan kolaborasi lebih," tambahnya.

Debat Perdana Pilkada Jakarta 2024 bakal dihelat di JiExpo Kemayoran pada Minggu, 6 Oktober 2024. Kegiatan tersebut mengangkat tema Penguatan SDM dan Transformasi Jakarta menjadi Kota Global.

(Qur'anul Hidayat)