Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tak Ada Persiapan Khusus Jelang Debat Pertama, Suswono: RIDO Highlight Visi Jakarta Baru

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |19:10 WIB
Tak Ada Persiapan Khusus Jelang Debat Pertama, Suswono: RIDO <i>Highlight</i> Visi Jakarta Baru
Suswono. (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta nomor urut 1, Suswono menyebut tidak ada persiapan khusus menjelang pelaksanaan debat perdana yang akan digelar Minggu (6/10). Ia mengatakan yang penting menguasai gagasan yang hendak disampaikan.

"Saya biasa aja, enggak ada persiapan khusus, yang penting menguasai atau paling tidak gagasan apa yang akan disampaikan," kata Suswono kepada wartawan di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (4/10/2024).

Suswono mengaku akan meng-highlight visi pasangan RIDO perihal 'Jakarta Baru' dalam debat perdana itu. Diketahui tema debat mengangkat tema penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Transformasi Menuju Jakarta Kota Global.

"Jadi seperti dalam visi ingin menjadi Jakarta Baru karena sudah tidak lagi menjadi Ibu Kota, dan ingin menjadikan Kota Jakarta sebagai Kota Global dan maju dengan karya inovatif berkeadilan dan sejahtera, itukan visi RIDO," ujarnya.

"Oleh karena itu sebagai Kota Global pasti diperlukan SDM yang mengiringi bagaimana tantangan kota global ke depan, yang tentu saja tidak lagi berbasis ke industri tetapi lebih kepada ekonomi kreatif yang diperlukan SDM yang kreatif pula. Maka dari itu, karya inovatif pula lah yang dibutuhkan dalam rangka menyongsong Jakarta sebagai Kota Global, terus juga tujuan destinasi wisata itu juga nanti dapat menciptakan lapangan kerja. Di antaranya seperti itu, nanti kita akan kolaborasi lebih," tambahnya.

Debat Perdana Pilkada Jakarta 2024 bakal dihelat di JiExpo Kemayoran pada Minggu, 6 Oktober 2024. Kegiatan tersebut mengangkat tema Penguatan SDM dan Transformasi Jakarta menjadi Kota Global.

"Untuk tema debatnya itu adalah Penguatan SDM dan Transformasi Jakarta menjadi kota global," kata Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidik Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPUD DKI Jakarta, Astri Megatari, Kamis (3/10/2024).

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/338/3095835//pramono_anung_dan_rano_karno-0HE2_large.jpg
Pramono-Rano Bakal Adopsi Program RIDO dan Dharma-Kun, Ini Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/14/338/3095507//calon_gubernur_jakarta_terpilih_pramono_anung-AIEQ_large.jpg
Pramono Bakal Akomodir Program Paslon Lain saat Pimpin Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/13/338/3095237//ridwan_kamil_dan_pramono_anung-mczW_large.jpg
Ridwan Kamil Peluk dan Cium Tangan Pramono, Sampaikan Selamat Menjadi Gubernur Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/13/338/3095226//ridwan_kamil-fqoZ_large.jpg
Pilkada Jakarta Usai, Ridwan Kamil : Tak Ada Kata Akhir dalam Pengabdian kepada Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/13/338/3095112//ridwan_kamil-U5mv_large.JPG
Tak Ajukan Gugatan ke MK, Kang Emil: RIDO Ingin Beri Contoh Politik Santun dan Kompetisi Sehat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/13/338/3095116//pilkada-5SpO_large.jpg
Ridwan Kamil Minta Masukan Prabowo dan Pimpinan Partai Sebelum Putuskan Tak Gugat Pilkada Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement