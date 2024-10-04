Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Suswono: Penggunaan Singkatan saat Debat Terlalu Naif 

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |19:12 WIB
Suswono: Penggunaan Singkatan saat Debat Terlalu Naif 
Cawagub Jakarta Suswono (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta nomor urut 1, Suswono mengatakan bahwa penggunaan singkatan saat debat Pilkada Jakarta 2024 terlalu naif. Ia menilai, jalannya debat akan berlangsung minim substansi dan gagasan.

"Saya kira terlalu apa ya, terlalu naif lah kalau sekadar menjebak dengan singkatan yang menjadikan kurang kepada substansi gagasannya," kata Suswono kepada wartawan di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta, Jumat (4/10/2024).

Suswono menekankan bahwa kalau singkatan diperlukan sejatinya perlu dijelaskan. Sebab singkatan juga dapat berbeda makna.

"Kalau namanya singkatan mestinya harus dijelaskan, kan sama-sama singkatan tapi kan bisa juga berbeda makna kan. saya kira sudah sewajarnya enggak seperti itu lah," ujarnya.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta meminta Pasangan Calon (Paslon) Gubernur-Wakil Gubernur tidak menggunakan istilah yang tidak familiar selama debat. KPU memastikan informasi serupa telah disampaikan kepada seluruh Paslon yang akan berlaga di Pilkada Jakarta 2024.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/338/3075455/pedagang_terima_bantuan_gerobak_partai_perindo-5yQK_large.jpg
Terima Bantuan Gerobak Perindo dari Suswono, Pedagang di Rawa Buaya Optimis Lebih Berkembang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/338/3075281/suswono_serahkan_bantuan_gerobak_dari_perindo-YAQ7_large.jpg
Suswono Serahkan Bantuan Gerobak UMKM Perindo di Rawa Buaya, Komitmen Dukung Ekonomi Mikro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/338/3074393/suswono-6jrQ_large.jpg
Bakal Selesaikan Masalah Jakarta, Suswono Berencana Akan Kunjungi Kampung Bayam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/338/3074221/cawagub_jakarta_suswono-NX2Q_large.jpg
Hadiri Maulid Nabi di Cipulir, Suswono Beri Santunan 100 Anak Yatim dan Duafa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/13/338/3074213/suswono-m7da_large.jpg
Elektabilitas Tinggi, Suswono: Perubahannya Masih Sangat Dinamis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/13/338/3074104/cawagub_jakarta_suswono-5yX2_large.jpg
Tiba di Bintaro, Cawagub Suswono Disambut Meriah Warga
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement