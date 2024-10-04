Suswono: Penggunaan Singkatan saat Debat Terlalu Naif

JAKARTA - Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta nomor urut 1, Suswono mengatakan bahwa penggunaan singkatan saat debat Pilkada Jakarta 2024 terlalu naif. Ia menilai, jalannya debat akan berlangsung minim substansi dan gagasan.

"Saya kira terlalu apa ya, terlalu naif lah kalau sekadar menjebak dengan singkatan yang menjadikan kurang kepada substansi gagasannya," kata Suswono kepada wartawan di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta, Jumat (4/10/2024).

Suswono menekankan bahwa kalau singkatan diperlukan sejatinya perlu dijelaskan. Sebab singkatan juga dapat berbeda makna.

"Kalau namanya singkatan mestinya harus dijelaskan, kan sama-sama singkatan tapi kan bisa juga berbeda makna kan. saya kira sudah sewajarnya enggak seperti itu lah," ujarnya.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta meminta Pasangan Calon (Paslon) Gubernur-Wakil Gubernur tidak menggunakan istilah yang tidak familiar selama debat. KPU memastikan informasi serupa telah disampaikan kepada seluruh Paslon yang akan berlaga di Pilkada Jakarta 2024.