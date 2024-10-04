Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dapat Dukungan PSBI, Kang Emil Komitmen Bangun Jakarta Berlandaskan Pancasila dan Toleran

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |19:28 WIB
Dapat Dukungan PSBI, Kang Emil Komitmen Bangun Jakarta Berlandaskan Pancasila dan Toleran
PSBI dukung Ridwan Kamil (Foto: MPI)
JAKARTA - Calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Nomor Urut 1 Ridwan Kamil berkomitmen akan membangun Jakarta yang berlandaskan prinsio keadilan, toleran hingga Pancasilais. Ia berkata, komitmen itu telah ditujukan saat dirinya memimpin Gubernur Jawa Barat dan Wali Kota Bandung.

Hal itu diungkapkan pria yang akrab disapa Kang Emil ini usai mendapat dukungan dari Punguan Simbolon dohot Boruna Indonesia (PSBI), Jumat (4/10/2024).

"Tadi saya terangkan apa yang bisa kita kerjakan sama-sama membangun Jakarta yang berkeadilan, yang Pancasilais, yang toleran, sebagai semangat saya yang sudah saya buktikan di kepemimpinan sebelumnya," tutur Kang Emil usai berkunjung ke Kantor PSBI, Jakarta Pusat, Jumat (4/10/2024).

Dengan dukungan PSBI, Kang Emil meyakini akan menguatkan keyakinan bisa memenangkan Pilkada Jakarta 2024. "Insya Allah dengan dukungan ini, menguatkan keyakinan Jakarta makin luar biasa," ujar Kang Emil.

Kang Emil pun menyatakan, akan kembali lagi ke PSBI untuk menyerap aspirasi yang ada. "Dan insyaallah nanti saya kembali untuk mendengarkan harapan-harapan yang lebih teknis ya tentang Jakarta yang lebih baik," tandasnya.

Sebelumnya, PSBI menyatakan dukungan kepada Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) 2024 Nomor Urut 1, Ridwan Kamil - Suswono di Pilkada 2024.

 

