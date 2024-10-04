Mantap Hadapi Debat Perdana Pilgub Jakarta, Kang Emil: Sampai Jumpa di Acara

JAKARTA - Calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Nomor Urut 1, Ridwan Kamil menyatakan telah siap ikuti debat perdana Pasangan Calon (Paslon) Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta yang akan digelar pada Minggu 6 Oktober 2024. Kang Emil sudah mantap menggelar debat tersebut.

"Sudah mantap (hadapi debat Pilkada DKJ)," terang pria yang akrab disapa Kang Emil usai ditemui di Kantor PSBI Pusat, Jakarta Pusat, Jumat (4/10/2024).

Kang Emil berharap, pelaksanaan debat perdana Pilkada Jakarta 2024 bisa berjalan dengan lancar. "Insyaallah lancar, dan sampai berjumpa di acara debat," terang Kang Emil.

Sebelumnya, Paslon Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta bakal melakukan tiga kali debat untuk memaparkan visi-misinya. Adapun ketiga debat itu akan langsung dihadiri oleh masing-masing Paslon Pilkada Jakarta.

Untuk debat pertama, berdurasi 150 menit. Dalam forum itu, setidaknya ada enam segmen, di antaranya pemaparan visi-misi, kemudian segmen kedua dan ketiga Paslon akan menjawab pertanyaan dari panelis, segmen keempat akan ada pertanyaan antar-Paslon hingga segmen terakhir pernyataan tertutup.

Debat perdana yang akan di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Minggu 6 Oktober mendatang tidak akan memakai podium. Adapun debat perdana ini akan mengangkat tema Pembangunan SDM dan Transformasi Jakarta menjadi Kota Global.