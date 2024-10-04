Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mantap Hadapi Debat Perdana Pilgub Jakarta, Kang Emil: Sampai Jumpa di Acara

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |19:41 WIB
Mantap Hadapi Debat Perdana Pilgub Jakarta, Kang Emil: Sampai Jumpa di Acara
Ridwan Kamil (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Nomor Urut 1, Ridwan Kamil menyatakan telah siap ikuti debat perdana Pasangan Calon (Paslon) Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta yang akan digelar pada Minggu 6 Oktober 2024. Kang Emil sudah mantap menggelar debat tersebut.

"Sudah mantap (hadapi debat Pilkada DKJ)," terang pria yang akrab disapa Kang Emil usai ditemui di Kantor PSBI Pusat, Jakarta Pusat, Jumat (4/10/2024).

Kang Emil berharap, pelaksanaan debat perdana Pilkada Jakarta 2024 bisa berjalan dengan lancar. "Insyaallah lancar, dan sampai berjumpa di acara debat," terang Kang Emil.

Sebelumnya, Paslon Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta bakal melakukan tiga kali debat untuk memaparkan visi-misinya. Adapun ketiga debat itu akan langsung dihadiri oleh masing-masing Paslon Pilkada Jakarta.

Untuk debat pertama, berdurasi 150 menit. Dalam forum itu, setidaknya ada enam segmen, di antaranya pemaparan visi-misi, kemudian segmen kedua dan ketiga Paslon akan menjawab pertanyaan dari panelis, segmen keempat akan ada pertanyaan antar-Paslon hingga segmen terakhir pernyataan tertutup. 

Debat perdana yang akan di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Minggu 6 Oktober mendatang tidak akan memakai podium. Adapun debat perdana ini akan mengangkat tema Pembangunan SDM dan Transformasi Jakarta menjadi Kota Global.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/337/3171921/ridwan-KCJw_large.jpg
Muslim Jaya: Fitnah Lisa Mariana Pemicu Rumah Tangga Ridwan Kamil Retak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/337/3171797/viral-t1GJ_large.jpg
Bareskrim Mediasi Lisa Mariana dan Ridwan Kamil Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/337/3170753/ridwa_dan_lisa-muvB_large.jpg
Lisa Mariana dan Ridwan Kamil Bakal Dipertemukan di Meja Mediasi Pekan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/337/3169227/lisa-Urvo_large.jpg
Lisa Mariana Penuhi Panggilan Bareskrim, Janji Kooperatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/337/3169183/viral-hYse_large.jpg
Sempat Mangkir Dua Kali, Lisa Mariana Akan Hadiri Pemeriksaan Bareskrim Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/337/3169166/viral-jfrZ_large.jpg
Bareskrim Kembali Periksa Lisa Mariana soal Fitnah Dihamili Ridwan Kamil
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement