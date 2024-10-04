Targetkan Menang Satu Putaran, Ridwan Kamil Perbanyak Blusukan hingga Bertemu Ibu-Ibu

JAKARTA - Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono alias RIDO menargetkan kemenangan 50 persen +1 atau satu putaran di Pilkada Jakarta 2024 mendatang. Hal itu menanggapi perihal hasil survei terbaru Charta Politika yang hendak disusul pasangan Pramono Anung-Rano Karno dengan 36,5 persen.

"Sama aja, kalau survei itu kalau dihilangkan undecidednya dan diratakan kepada pasangan secara proporsional, pasangan RIDO udah tembus 50 persen, sesuai target, kan yang kita mah yang penting 50 persen +1," kata Kang Emil kepada wartawan di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat (4/10/2024).

Kang Emil pun akan perbanyak blusukan dan ketemu dengan ibu-ibu untuk meraih suara di kalangan bawah di Jakarta.

"Ya perbanyak blusukan, perbanyak ketemu ibu-ibu masih ada 6 minggu survei itu untuk pembaca hari ini jadi dengan ada survei kita tahu mana kurang mana," ujarnya.

(Fakhrizal Fakhri )