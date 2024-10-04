Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mengejutkan! Korban Pencabulan di Panti Asuhan Tangerang 18 Anak, Ada yang Masih Balita

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |20:34 WIB
Mengejutkan! Korban Pencabulan di Panti Asuhan Tangerang 18 Anak, Ada yang Masih Balita
Ilustrasi. (Foto: Okezone)
TANGERANG - Polisi mengungkap perkembangan terkini terkait kasus dugaan pencabulan di Panti Asuhan di kawasan Kunciran Indah, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. Polisi mengungkapkan fakta mengejutkan soal jumlah korban yang jumlahnya mencapai 18 orang.

“Yang terindikasi 18 (korban),” kata Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota, AKP Rumiyati kepada wartawan, Jumat (4/10/2024).

Rumiyati juga menyebutkan, dari 18 anak korban, di antaranya dua orang balita menjadi korban. “Yang 12 di sini (Dinsos Kota Tangerang. Kemudian 2 balita di ponpes, 4 di rumah relawan,” jelas dia.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengatakan polisi sudah menangkap dua orang pelaku.

“Dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan oleh Sat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota,” kata Ade Ary kepada wartawan, Jumat (4/10/2024).

