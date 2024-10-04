Elektabilitas Masih di Bawah Bang Doel, Suswono: Masih Ada Dua Bulan

JAKARTA - Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta nomor urut 1, Suswono buka suara terkait elektabilitasnya yang masih di bawah Rano Karno alias Bang Doel dalam hasil survei perorangan. Menurutnya, elektabilitas yangt hampir sama dengan Bang Doel sudah bagus pada Pilgub Jakarta.

"Saya kan 10 tahun ibaratnya tidak lagi tampil ke publik. Ya sudah hampir sama dengan Doel saja ya bagus gitu. Tapi kan ini kan masih ada waktu dua bulan," kata Suswono kepada wartawan di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta, Jumat (4/10/2024).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu bersyukur dari data yang dimiliki dari tim sukses (timses) memperlihatkan kemajuan cukup baik. Suswono mengatakan bahwa ketersukaan masyarakat relatif paling tinggi.

"Alhamdulillah kalau dari data-data yang saya peroleh dari timses sih kemajuan cukup baik ya. Bahkan dari sisi penerimaan dari orang yang suka ke saya dan kemudian menerima itu relatif saya yang paling tinggi kok. Saya lihat dari data yang saya dapatkan. Artinya ya enggak ada yang aneh-aneh lah dari saya," ungkapnya.



(Fakhrizal Fakhri )