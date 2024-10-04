Pria Bakar Diri di SPBU Tangerang Selatan Meninggal Dunia

JAKARTA - Pria berinisial S (39) yang nekat membakar dirinya sendiri di area pom bensin di kawasan Pondok Kacang, Pondok Aren, Tangerang Selatan dinyatakan meninggal dunia usai mengalami luka bakar 80 persen.

Kapolsek Pondok Aren Kompol Muhibbur mengatakan, korban sempat mendapatkan perawatan sebelum meninggal dunia.

“Korban sempat mendapatkan perawatan di RS Bhakti Asih Ciledug dan kemaren dinyatakan meninggal dunia akibat luka bakar yang dialaminya,” kata Muhibbur kepada wartawan, Jumat (4/10/2024).

Kejadiannya viral di media sosial setelah detik-detik aksi itu terekam kamera CCTV dan videonya tersebar luas.

Peristiwa itu terjadi pada Rabu, 2 Oktober 2024 sekitar pukul 23.00 WIB. Korban yang disebutkan bekerja sebagai penjual minuman dingin di depan area pom bensin membakar dirinya sendiri setelah cekcok dengan sang istri.

"Diduga ada masalah keluarga dan ingin bunuh diri, alhamdulillah berhasil diselamatkan. Cekcok dengan keluarga," kata Kapolsek Pondok Aren Kompol Muhibbur RA, Kamis (3/10/2024).