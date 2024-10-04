Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dapat Dukungan PSBI, Ridwan Kamil: Menguatkan Keyakinan Jakarta Makin Luar Biasa

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |21:57 WIB
Dapat Dukungan PSBI, Ridwan Kamil: Menguatkan Keyakinan Jakarta Makin Luar Biasa
Cagub Jakarta Ridwan Kamil. Foto: Okezone/Fiqri.
JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil bersyukur mendapat dukungan dari Punguan Simbolon dohot Boruna Indonesia (PSBI). Ia pun mengaku sangat dekat dengan Ketua Umum PSBI Effendi Simbolon.

"Ya saya diundang oleh Perhimpunan Keluarga Besar Simbolon, PSBI. Saya punya sahabat baik dengan Pak Effendi pernah zoom memberikan masukan ke anak-anak muda tentang kebangsaan. Alhamdulillah dapat dukungan," kata Ridwan usai berkunjung ke Kantor PSBI, Jakarta Pusat, Jumat (4/10/2024).

Dalam kunjungan itu, pria yang akrab disapa Kang Emil ini berkomitmen akan membangun Jakarta yang berkeadilan, Pancasilais dan toleran. Menurutnya, komitmen itu telah ditujukan saat dirinya memimpin Gubernur Jawa Barat dan Wali Kota Bandung.

"Tadi saya terangkan apa yang bisa kita kerjakan sama-sama membangun Jakarta yang berkeadilan, yang Pancasilais, yang toleran, sebagai semangat saya yang sudah saya buktikan di kepemimpinan sebelumnya," tutur Kang Emil.

Dengan dukungan PSBI, Kang Emil meyakini akan menguatkan keyakinan bisa memenangkan Pilkada Jakarta 2024. "Insya Allah dengan dukungan ini, menguatkan keyakinan Jakarta makin luar biasa," ujar Kang Emil.

Kang Emil pun menyatakan, akan kembali lagi ke PSBI untuk menyerap aspirasi yang ada. "Dan Insya Allah nanti saya kembali untuk mendengarkan harapan-harapan yang lebih teknis ya tentang Jakarta yang lebih baik," ujarnya.

Sebelumnya, PSBI menyatakan dukungan kepada Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) 2024 Nomor Urut 1, Ridwan Kamil - Suswono di Pilkada 2024.

 

